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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

嘉縣溪口傳藝慢旅 探索掌中戲體驗竹編工藝

2026/04/14 14:44

親子可到「長義閣掌中劇團－戲口偶聚空間」體驗布袋戲偶。（嘉義縣文化觀光局提供）親子可到「長義閣掌中劇團－戲口偶聚空間」體驗布袋戲偶。（嘉義縣文化觀光局提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣溪口鄉有傳統戲偶與工藝文化資源，人文底蘊深厚，縣文化觀光局推薦溪口傳藝慢旅，串聯布袋戲佈景彩繪、戲偶文化、手作工藝體驗及在地小吃，適合親子同遊，感受傳統藝術與生活文化之美。

縣長翁章梁表示，精選溪口傳藝慢旅路線，並結合在地職人與藝文空間，讓民眾能從「觀賞」走向「體驗」，深入了解布袋戲文化的精髓。

到「陳明山布袋戲佈景工作室」可瞭解布袋戲文化。（嘉義縣文化觀光局提供）到「陳明山布袋戲佈景工作室」可瞭解布袋戲文化。（嘉義縣文化觀光局提供）

推薦走訪「陳明山布袋戲佈景工作室」，透過專業導覽解說，認識布景彩繪的歷史源由與製作過程，體驗如小刀劍、毛毛蟲、蜈蚣及各式面具等演出道具DIY彩繪，感受傳統工藝的細膩與趣味。

並可前往「長義閣掌中劇團－戲口偶聚空間」，欣賞布袋戲文物展示、體驗戲偶DIY，親手創作專屬戲偶，孩子可學習布袋戲的基本知識與操作技巧，留下獨特且富含文化意義的體驗回憶。

溪口天赦竹編工藝。（嘉義縣文化觀光局提供）溪口天赦竹編工藝。（嘉義縣文化觀光局提供）

溪口在地小吃包括古早味豬血湯、肉圓及（魚土）魠魚羹等傳統美食，讓味蕾感受在地生活記憶。最後可到「溪口天赦竹編工藝」，孩子可動手彩繪竹編扇子，創作專屬自己的竹編扇子作品，為旅程留下獨一無二的回憶。

文觀局表示，溪口傳藝慢旅路線適合親子安排一日遊行程，認識在地珍貴的文化資產，更多旅遊資訊可至嘉義縣文化觀光局親子旅遊官網 （https://familytour.chiayi.travel/）查詢。

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