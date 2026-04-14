自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台中國家歌劇院新總監出爐 李惠美「惠美姐」南下坐鎮

2026/04/14 18:44

李惠美（圖）將南下擔任台中國家歌劇院新總監。（國家表藝中心提供）李惠美（圖）將南下擔任台中國家歌劇院新總監。（國家表藝中心提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕國家表演藝術中心第四屆董事會今（14）日下午召開首次董事會，通過所轄北中南三場館藝術總監聘任提案，原台中國家歌劇院藝術總監邱瑗，調任國家兩廳院總監，前前任國家兩廳院藝術總監李惠美，改坐鎮台中歌劇院，人事令自4月16日週四起生效。

李惠美被下屬稱為「惠美姐」，台中歌劇院員工對她並不陌生，而邱瑗在台中8年，將歌劇院改造成中台灣藝場人才培育地，被下屬認為是很溫暖的領導者，員工透露「大家一定會非常懷念她。」

李惠美於1986年國家兩廳院籌備期便加入，歷任企劃行銷部經理、副總監，並於 2014-2018年擔任兩廳院藝術總監，為兩廳院首任藝術總監之一，具有深厚節目策劃與場館營運背景。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中