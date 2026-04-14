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台中國家歌劇院新總監出爐 李惠美「惠美姐」南下坐鎮
李惠美（圖）將南下擔任台中國家歌劇院新總監。（國家表藝中心提供）
〔記者黃旭磊／台中報導〕國家表演藝術中心第四屆董事會今（14）日下午召開首次董事會，通過所轄北中南三場館藝術總監聘任提案，原台中國家歌劇院藝術總監邱瑗，調任國家兩廳院總監，前前任國家兩廳院藝術總監李惠美，改坐鎮台中歌劇院，人事令自4月16日週四起生效。
李惠美被下屬稱為「惠美姐」，台中歌劇院員工對她並不陌生，而邱瑗在台中8年，將歌劇院改造成中台灣藝場人才培育地，被下屬認為是很溫暖的領導者，員工透露「大家一定會非常懷念她。」
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李惠美於1986年國家兩廳院籌備期便加入，歷任企劃行銷部經理、副總監，並於 2014-2018年擔任兩廳院藝術總監，為兩廳院首任藝術總監之一，具有深厚節目策劃與場館營運背景。
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