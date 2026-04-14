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「共讀基隆24HR」展 看見基隆閱讀的另類風貌

2026/04/14 19:11

基隆市政府文化觀光局推動「共讀基隆24HR」計畫，今天（14日）下午舉辦成果發表會。（基隆市政府提供）基隆市政府文化觀光局推動「共讀基隆24HR」計畫，今天（14日）下午舉辦成果發表會。（基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市文化觀光局推動「共讀基隆24HR」計畫邁入第3年，今（14）日於基隆市立文化中心舉辦「114年度成果發布展暨開幕記者會」。基隆市副市長邱佩琳與現場來自基隆各區的21家參與店家，共同展示這一年來推動閱讀的豐碩成果。邱佩琳說，從圖書館到獨立書店，再延伸至咖啡館、藝文空間，這場成果展，讓國人看見基隆閱讀日常的無限可能。

基隆市政府文化觀光局推動「共讀基隆24HR」計畫，今天（14日）下午舉辦成果發表會。（基隆市政府提供）基隆市政府文化觀光局推動「共讀基隆24HR」計畫，今天（14日）下午舉辦成果發表會。（基隆市政府提供）

邱佩琳說，古人常說「書中自有顏如玉，書中自有黃金屋」，但是，在活動現場聽見基隆青年的分享後，看到了不同的價值觀。包含一間讓機車騎士會特地停下來造訪的感動咖啡店，以及將絕美「鈴蘭燈」、將傳統餅店完美結合的創新設計，強調這些年輕人所做的一切都是基於「利他」精神，她也感謝用心整合年輕人的推手，讓這些絕美燈飾與設計，能真實呈現在眾人眼前。

活動現場播放「114年度共讀基隆成果紀錄片」，透過鏡頭記錄21家店家，在過去一年中，如何在基隆的各個角落撒下閱讀種子，透過溫馨的影像一一鮮活地呈現在現場閱聽大眾面前；主辦單位邀請3組參與代表上台分享心路歷程。

文化觀光局長江亭玫指出，「共讀基隆24HR」展覽，將展至4月26日，除了靜態展區呈現城市閱讀網絡的樣貌，民眾還能現場領取首度亮相的「共讀基隆散步手冊」，按圖索驥走訪散落在溫暖的閱讀角落。

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