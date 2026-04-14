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國表藝3館藝術總監出爐 台北邱瑗、台中李惠美、高雄簡文彬

2026/04/14 19:00

國表藝3館藝術總監出爐，台北邱瑗（左起）、台中李惠美、高雄簡文彬。（國表藝提供）國表藝3館藝術總監出爐，台北邱瑗（左起）、台中李惠美、高雄簡文彬。（國表藝提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家表演藝術中心今（14）日召開第4屆董事會首次會議，並於會中通過所轄北中南3場館藝術總監聘任提案，分別是由台北國家兩廳院邱瑗、台中國家歌劇院李惠美、高雄衛武營簡文彬，4月16日起正式上任。

3位藝術總監中，衛武營簡文彬是續任，邱瑗原是現任台中國家歌劇院總監，李惠美則曾經擔任台北國家兩廳院總監，均擁有紮實深厚的實務歷練。國表藝董事長楊其文表示，此次藝術總監提聘案，經過慎重的思考，倚重3位總監的經驗和能力，承擔「繼往開來」的傳承使命，因此先對3位總監表達感謝。

楊其文表示，國表藝中心3場館組織規模龐大、業務涵蓋廣泛，經營管理必須面對表演團隊、藝文工作者、觀眾與社會大眾，同時兼顧劇場經營、觀眾開發與表演藝術產業發展，建構國際網絡並提升影響力。期許3位總監在穩健中求創新，培養劇場的高階管理人才，帶領臺灣表演藝術走向新局。

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