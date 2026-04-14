朱團5度重現百人木琴 揭背後驚人工程 還有感人的「秘辛」

「百人木琴」音樂會動員的打擊樂家與馬林巴琴都聲勢浩大。（朱團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由朱宗慶打擊樂團於1993年創辦的TIPC台灣國際打擊樂節，33年來，每3年1次，持續透過音樂實踐朱宗慶想「讓台灣走出去、世界走進來」的夢想。朱團今（14）日舉辦第12屆TIPC宣告記者會，除將迎來台、日、韓、美、荷、印度、希臘、法／伊朗、古巴等10國的155位音樂家參與之外，最令人興奮期待的，應該是「百人木琴」又將再現。

由於TIPC工程浩大，最初幾屆執行過程中，朱宗慶都會對團隊說：「咬牙撐過去，以後不辦了。」但從第4屆開始，朱宗慶在開幕致詞就說：「以後都要辦下去。」至今33年，以舉辦第12屆，實踐「讓台灣走出去、世界走進來」的理想。（記者凌美雪攝）

據朱團的研究資料顯示，全世界首次百人木琴室內音樂會演出，是美國木琴家穆瑟於1934年發起；1998年，知名木琴家果登‧史導特與包柏・貝克共同策畫了一次創紀錄的馬林巴交響樂團演出。2006年，朱團首創全亞洲第一次的「百人木琴」音樂會，而在那之後，全世界4次「百人木琴」音樂會都是朱團促成，原因無他，就是「太難了」！

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第一難是必須邀集到百位打擊樂好手齊聚，第二難是必須準備至少52台馬林巴琴，可說是工程浩大的壯舉。不過，隨著經驗累積，竟也發展出一個有趣的機制。朱宗慶透露背後「秘辛」，原來因為新的馬林巴琴用過一次就會變二手，對於慷慨出借的廠商來說是不小的損失，後來廠商乾脆提供一個很大的折扣，讓參與演出的打擊樂家認購，結果大受打擊樂家們歡迎。

而百人木琴的組成，除有朱團成員約40名，每次舉辦時，也會廣邀國內外好手，比如在國外發展的原朱團成員，還有全國各地的打擊樂團成員或打擊樂家共襄盛舉。音樂會也精心準備多首耳熟能詳的音樂改編作品，演繹出細膩而震撼的聲響。因此，每次TIPC只要推出「百人木琴」，都會成為最賣座的節目。

第12屆TIPC將於5月14日開幕，14至18日的5天內，全數音樂家都會在台北國家音樂廳接力演出，其中，16至17日的週末2日，更會在一天內安排早、午、晚3場音樂會。詳細演出期程與台中、高雄的節目，可詢OPENTIX。

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