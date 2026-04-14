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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

在創新料理中品味經典粵菜底蘊 臺北嘉佩樂榕居迎新主廚推出新菜單

2026/04/14 22:39

臺北嘉佩樂酒店「榕居」中餐廳以8米牡丹鑲嵌牆，為用餐空間增添典雅氣息。（臺北嘉佩樂酒店提供）臺北嘉佩樂酒店「榕居」中餐廳以8米牡丹鑲嵌牆，為用餐空間增添典雅氣息。（臺北嘉佩樂酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕4月的台北敦化北路，植栽花卉繽紛、行道樹蓊鬱，迎來綠意盎然的春夏風貌；位居敦化北路上的臺北嘉佩樂酒店「榕居」中餐廳，也迎來新任行政主廚袁柏勳。身為粵廚第3代，袁柏勳年紀雖輕但深諳傳統粵菜精髓，透過現代烹飪手法，將熟悉的傳統滋味轉化為層次豐富的新菜色，即日起於「榕居」餐桌饗客。

「楊梅山藥」以山藥泥裹藜麥塑形，清雅細緻，為菜單揭開優雅序幕。（臺北嘉佩樂酒店提供）「楊梅山藥」以山藥泥裹藜麥塑形，清雅細緻，為菜單揭開優雅序幕。（臺北嘉佩樂酒店提供）

臺北嘉佩樂酒店「榕居」中餐廳新任行政主廚袁柏勳。（臺北嘉佩樂酒店提供）臺北嘉佩樂酒店「榕居」中餐廳新任行政主廚袁柏勳。（臺北嘉佩樂酒店提供）

臺北嘉佩樂酒店表示，新任行政主廚袁柏勳出身餐飲世家，祖父與父親皆為粵菜師傅，他自幼在家中經營的餐廳中耳濡目染，於鍋鏟與火候之間成長，對傳統粵菜技藝與風味根基有著獨到理解；之後進入中華廚藝學院修習、又歷經菲律賓、澳洲及馬爾地夫等國外多家飯店歷練，2024年返回香港出任卅二公館集團行政副主廚，2025年於希臘雅典舉辦的第3屆地中海世界名廚大賽中獲得亞軍，對於西方和東方客人的中菜喜好掌握適中。此次為「榕居」全新打造的菜單，就是袁柏勳將以往周遊各國品嘗當地特色料理，加上深知台灣人口味較淡，融合所有經驗及拿手技藝，從前菜到最後的甜湯，將經典食材幻化為視覺與味蕾的極致盛宴。例如揭開套餐序幕的前菜「楊梅山藥」，乍看如楊梅果實，其實是選用台灣山藥細磨成泥，外層以藜麥包裹塑形，清雅細膩風味，呼應廣府菜系講究清爽開胃的傳統脈絡，亦為整體菜單奠定優雅基調。接續的「椰子糯米藕、黃豆醬金目鯛魚飯、百花鴛鴦雞」更以精緻口感和優雅造型讓人驚喜，這種「讓賓客在熟悉味道中感受驚喜」的用餐體驗，正是袁柏勳設計菜色的理念。

「太史燕窩拆魚羹」以家傳手法熬製魚湯，風味溫潤細緻。（臺北嘉佩樂酒店提供）「太史燕窩拆魚羹」以家傳手法熬製魚湯，風味溫潤細緻。（臺北嘉佩樂酒店提供）

廣東素有「飲湯吃羹」之說，湯品乃粵宴之靈魂，套餐的「太史燕窩拆魚羹」承襲廣府太史燕窩羹的經典技法，關鍵在於家傳細節：先將第一次洗米水與10斤鯽魚大火滾煮，萃取約5斤魚湯，湯體濃厚而清澈，再以上湯細火慢煨燕窩，使米香自然融入魚湯。最後加入手拆魚肉、菇絲、木耳絲與薑絲提味，再撒上約10年的脆陳皮絲，呈現溫潤醇雅、層次分明的粵式經典風味。還有「蟬衣脆皮百花釀海參」、「菠蘿冰鎮咕咾肉」、「冬瓜阿拉斯加蟹肉」、「鮑汁鮑魚炆鴛鴦飯」，則是袁柏勳分別融合日本料理、韓國菜、中國菜的料理手法，巧思轉化粵菜傳統滋味的新菜色。

「菊花豆腐甜湯」豆腐如絲綻放，展現細膩刀工之美。（臺北嘉佩樂酒店提供）「菊花豆腐甜湯」豆腐如絲綻放，展現細膩刀工之美。（臺北嘉佩樂酒店提供）

最後的甜品「菊花豆腐甜湯」，展現淮揚料理中極具代表性的刀工技藝。嫩豆腐經袁柏勳細膩刀法，在短短1分鐘內約切下200刀，使豆腐自然綻放如菊花盛開的形態，細緻如絲，極具視覺美學與口感層次。甜湯則以川貝與枇杷燉煮而成的糖水為基底，經3小時慢燉，風味溫潤清雅，亦蘊含潤喉養肺的傳統養生概念，入口輕盈細緻，不僅展現刀工藝術，也體現東方飲食美學對匠心工藝與卓越文化的極致追求。更多相關內容詳詢臺北嘉佩樂酒店官網。

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