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牡丹國小訪紐西蘭毛利族 10天「文化共學」找回自信與認同

2026/04/15 14:02

出訪學生心得分享。（校方提供）出訪學生心得分享。（校方提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣牡丹國小師生共19人，日前遠赴紐西蘭毛利族Whakarewa學校，展開為期10天的國際交流任務。近日在校內舉行的成果分享會中，孩子們眼神閃爍著自信，訴說著如何跨越語言隔閡，與同樣屬於南島語系的毛利族小夥伴，共同譜寫出一段動人的文化共學樂章。

孩子用族語英語自我介紹以及牡丹的文化。（校方提供）孩子用族語英語自我介紹以及牡丹的文化。（校方提供）

位於牡丹鄉的牡丹國小，為拓展偏鄉學子的國際視野，自去年8月起便與紐西蘭Whakarewa學校搭起橋樑，透過多次視訊進行線上交流。為了深化學習，校方於今年2月26日至3月7日組團實體出訪。校方表示，此行核心目標是讓孩子親眼見證，同樣面臨文化保存挑戰的毛利族，是如何將傳統語言與文化，自然地揉合進日常校園生活之中。

在分享會上，15位出訪學生輪流上台，這不僅是一場心得匯報，更是孩子們蛻變的展示。令全場動容的是，Whakarewa學校的Kelly老師與學生，驚喜地透過預錄視訊現身，感性地對著螢幕這頭的牡丹師生喊話「和你們在一起的時光，對我來說是意義非凡且令人動容的經驗！」並表達了希望雙方能建立穩定且長久的跨國學習夥伴關係。

「雖然他們聽不懂排灣族語，但我從他們的眼神中看到了尊重和耐心。」一位出訪的同學感性分享，原本擔心語言不通會造成隔閡，沒想到透過肢體與眼神的交流，反而讓他更有勇氣主動開口說英語。這名同學直言，這種跨文化的尊重態度，是他此行帶回最珍貴的禮物，也讓他更想深入了解並向國際推廣自己的牡丹文化。

校方指出，這場由學生擔任主角的分享會，展現了國際教育的深度與廣度，近年積極推動國際教育，不僅是為了增加孩子們的語言能力與國際視野，更重要的，是透過與世界各地的連結，提升偏鄉孩子對自身原住民文化的認同與勇氣。

牡丹國小強調，這趟旅程並非終點，未來將持續與Whakarewa學校保持線上共學，並規畫更多的實體互訪機會。讓這份跨越經緯度的南島情誼，能持續在國境之南的排灣小勇士心中發酵茁壯，成為他們探索世界的重要養分。

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