文策院文化科技商業驗證計畫開放徵件 最高支持600萬元

文策院4月15日至6月9日啟動文化科技商業徵件。（文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化內容策進院宣布啟動「文化科技內容商業驗證支持計畫」，自4月15日至6月9日開放徵件，針對營運沉浸式體驗內容的業者提供資源支持。此次計畫分為內容營運組與場域經營組，分別提供最高500萬元與600萬元經費，並導入行銷輔導與分潤機制，協助業者建立可持續的商業模式，推動台灣文化科技內容拓展市場。

文策院指出，該計畫過去已促成多項具體營運成果，包括《林投姐，你叫什麼名字》、《波感溫室》與《微醺大飯店 高雄站》等沉浸式作品，皆透過市場驗證取得實際收益。董事長王時思表示，期望透過計畫協助具備技術與內容實力的團隊，累積市場經驗，並以實績吸引國內外投資資源。同時，經由培育營運與行銷人才，逐步強化文化科技產業的整體發展。

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考量沉浸式內容在設備與測試上的成本較高，計畫以實際市場運作為導向，協助業者檢驗產品的市場適應性。此次徵件聚焦「沉浸式體驗內容」，並鼓勵場域經營者參與，透過內容與空間的整合提升營運效益。內容營運組除提供經費外，另安排一對一行銷顧問諮詢，協助團隊調整推廣策略與受眾定位。

在分潤設計上，本年度採取與營收連動的機制，隨著營收提升，文策院的分潤比例將相對降低，使團隊在提高收益的同時，保留更多回饋資金。文策院表示，此舉在於引導團隊優化商業模式，強化市場競爭力。

入選團隊亦可參與文策院所舉辦或合作的產業媒合、交流活動與專業講座，並向國內外潛在合作對象展示經過市場驗證的內容成果，拓展合作與投資機會。詳詢文策院官網。

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