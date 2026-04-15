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作家廖哲琳書寫故鄉摩天嶺 刻劃拚命到最後一刻的人

2026/04/15 18:49

作家、畫家廖哲琳爬梳故鄉風土與人情，完成新書《摩天嶺俱樂部》。（邱祖胤攝，中央社提供）作家、畫家廖哲琳爬梳故鄉風土與人情，完成新書《摩天嶺俱樂部》。（邱祖胤攝，中央社提供）

〔中央社〕台灣有「水果王國」美譽，但背後有許多果農的血汗，作家兼畫家廖哲琳爬梳故鄉風土與人情，完成《摩天嶺俱樂部》一書，「我所寫的，是一群在自己家鄉，拚命到最後一刻的人。」

根據印刻文學提供新書資訊，摩天嶺位於台中和平區，有「台灣甜柿故鄉」之稱，對嚮往繁華世界的作者而言，這裡曾是束縛自己的故鄉，直到因身心俱疲回到老家「養身體」，重拾畫筆，得以用另一隻眼，來看這塊自己最親也最陌生的土地。

新書資訊指出，摩天嶺新舊更迭，矛盾與焦慮並濟。年輕人該回歸、還是繼續往前，廖哲琳透過走進家鄉層層自剖，並藉由書寫與自我和解。

廖哲琳不帶目的與成見回望故鄉，發現原來家裡種的水果是那麼好吃，「面惡心善的老爸另一項技能是做菜，協助的外勞比自己還融入家鄉，左鄰右舍甚至連咖啡都種，徹底發揮土地最佳價值。」

廖哲琳在書中細膩描繪這處養育她長大的「俱樂部」，「山上，是父親專屬耕耘的園地，鎮守山下的母親，是果市裡風風火火的一姊」；同時刻劃「俱樂部」眾生相，「有人是套袋快手，有人是發揮農業實驗精神的返鄉青年，有人則是就算賠本也依舊對務農樂此不疲」。

廖哲琳為台灣大學哲學系、外文系學士，美國伊利諾大學香檳分校哲學碩士，曾入選雲門舞集「流浪者計畫」，曾獲台大文學獎，著有《種畫的人》。

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