當京劇遇上莎劇 《慾望城國》演員分享跨文化創作與練功點滴

師承吳興國與魏海敏的青年世代演員朱柏澄（左）與黃若琳（右），於講座中展現京劇基本功與舞台表演身段。（明新科大提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2026台積心築藝術季中，改編自莎士比亞悲劇《馬克白》的《慾望城國》傳承版，本週六（18）將在新竹縣政府文化局演藝廳演出。「當代傳奇劇場」演員特別走進校園，與明新科技大學學生交流，從傳統京劇融入西方經典文本，談到練功、吊嗓的甘苦歷程，更現場演繹高難度身段，讓師生宛如置身劇院之中，掌聲與驚呼聲此起彼落。

「興傳奇青年劇場」團長朱柏澄，現場演繹高難度身段動作。（明新科大提供）

為宣傳即將於本週末在新竹演出的《慾望城國》，成團40年的「當代傳奇劇場」應明新科大多媒體與遊戲發展系邀請走入課堂，分享創團代表作《慾望城國》的創作緣起，並介紹傳統京劇唱、唸、做、打的基本功，人文與設計學院院長趙子嘉、副教授張齊軒和學生們一起與演員交流。

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這場藝文講座由師承吳興國的興傳奇青年劇場團長朱柏澄，以及師承魏海敏的演員黃若琳共同分享。從傳統京劇融入西方經典文本、致力顛覆東西方舞台語彙既有框架的劇團創作特色，談到自幼練功、吊嗓的甘苦歷程，以及獲得國際藝文界高度肯定的成就感，更現場演繹毯子功、成天蹬三起三落、鷂子翻身等高難度身段，動作紮實、俐落矯健。

朱柏澄、黃若琳兩人除展現紮實的表演基礎外，也分享在跨文化劇場中的學習、思考與轉化經驗。從舞台基本功訓練到角色情感詮釋，讓學生更貼近劇場創作的實際面貌，現場掌聲與笑聲不斷。

趙子嘉表示，透過這場講座交流，除了讓學生得以從不同角度認識東西方融合的表演藝術，驚豔跨文化劇場創作的多元可能，也期待讓年輕學子對實際走進劇場觀賞演出，燃起更多興趣與熱情。

《慾望城國》傳承版本週六（18）將在新竹縣政府文化局演藝廳演出，當代傳奇劇場演員特別走進校園，與明新科技大學學生交流。（明新科大提供）

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