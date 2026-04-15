台南東區黃金文創據點釋出 「西竹圍之丘」招商開跑

「西竹圍之丘」釋出E棟空間招商。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「西竹圍之丘」文創園區啟動新一波招商，釋出A棟1樓、E1棟及E2棟3處空間，廣邀文創業者進駐，期望匯聚具潛力品牌，形塑更具活力的文創聚落，擴大產業串聯效益。

「西竹圍之丘」A棟空間。（南市文化局提供）

南市文化局指出，「西竹圍之丘」為活化舊有建築再利用的文化基地，肩負扶植文創產業發展的重要任務，提供營運空間、人才培育及跨域合作平台。園區位於東區育樂街，鄰近市定古蹟廳長官邸、知事官邸與台南車站，地理位置優越，兼具交通便利與濃厚人文氛圍。

請繼續往下閱讀...

「西竹圍之丘」緊鄰古蹟台南廳長官邸。（記者洪瑞琴攝）

目前園區以「在地藝術扎根」為核心，匯集圖像創作、工藝傳承、飲食文化與聲景藝術等多元領域創作者，並透過舉辦體驗課程、工作坊及文創市集，持續活絡園區動能。歷年活動如南漫節、知丘藝術祭及2024年文博會等，不僅吸引民眾參與，也促進品牌之間的跨界合作，逐步建構具規模的文創生態系。

文化局表示，這次招商自即日起至5月29日下午5時截止收件，歡迎有意申請的團隊把握機會。申請單位亦可於每週五、六、日上午11時至下午6時開放時段入園勘查空間，進一步了解場域條件與發展潛力。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法