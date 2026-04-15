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運河百年舞動詩篇《長河‧水韻》 前導演出4/18台南政大書城登場

2026/04/15 14:32

《長河‧水韻》，將於4月18日在台南政大書城舉辦前導演出。（靈龍舞蹈團）《長河‧水韻》，將於4月18日在台南政大書城舉辦前導演出。（靈龍舞蹈團）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為紀念台南運河開通百年，靈龍舞蹈團推出年度創作《長河‧水韻─書寫在河岸的情詩》，將於4月18日下午3時在台南政大書城舉辦一場充滿感染力的前導演出，提前為10月於河樂廣場登場的百年長河創作舞展揭開序幕，邀請大家一同走入藝術與歷史交織的時光長河。

台南運河百年紀念舞作，以藝術書寫水城故事。（靈龍舞蹈團）台南運河百年紀念舞作，以藝術書寫水城故事。（靈龍舞蹈團）《長河水韻》以舞與歌凝聚記憶向土地致敬。（靈龍舞蹈團）《長河水韻》以舞與歌凝聚記憶向土地致敬。（靈龍舞蹈團）

這次演出由藝術總監黃麗華策畫，集結跨世代、跨領域表演者共同參與。演出陣容包含南市愛樂合唱團團長黃南海、南市愛樂視障合唱團團長王淑汝親自登台，並邀請莎芭蒂舞蹈團、雅琴兒童舞團，以及南市南區樂齡學習中心舞蹈班與非洲鼓班協力共演。透過舞蹈的輕盈流動、歌聲的深情鋪陳，以及非洲鼓節奏的磅礡力量，交織出一場富有生命力與情感張力的藝術饗宴。

黃麗華表示，演出融合專業藝術家與社區素人、孩童及樂齡長者同台展演，展現藝術的包容與連結。不同世代在舞台上相互對話，讓文化與記憶在肢體與聲音中傳遞，象徵著台南在地精神與人文底蘊的延續與再生。

黃麗華表示，期待透過這樣的創作形式，讓藝術成為跨越年齡與背景的共同語言，在運河百年的歷史節點上，凝聚人民情感，訴說屬於台南水城的故事。這場前導演出不僅是一場藝術展現，更是一份對土地深刻而真摯的致敬。

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