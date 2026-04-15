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清大春之藝術節 「竹塹記憶之匣」與光雕投影接力閃耀

2026/04/15 15:25

清大春之藝術節即日起開啟，其中竹塹記憶之匣特展，展出187件紙箱作品，述說新竹人的生活與科技成果，相當精采。（記者洪美秀攝）清大春之藝術節即日起開啟，其中竹塹記憶之匣特展，展出187件紙箱作品，述說新竹人的生活與科技成果，相當精采。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學藝文盛事「2026春之清華藝術節」即日起開展，校方今年攜手波蘭藝術團隊，將新竹地標「東門城」化為國際光雕舞台。藝術節系列活動包括「等風來：竹塹的記憶之匣」特展、國際大師音樂會和論壇、工作坊，其中東門城變身新媒體舞台，透過光雕藝術，為古蹟注入當代藝術能量。

清大表示，國際光雕藝術節5月14日到20日晚間點亮東門城。此計畫由清華科藝所教授陶亞倫策畫，清大與波蘭SWPS University學生共同創作，結合光雕投影、互動藝術與現場演出，期為歷史古蹟注入當代藝術能量。清大君山音樂廳總監、藝術學院院長張芳宇表示，春之清華藝術節從校內展演，擴展為串聯城市與國際交流的平台。其中國際光雕作品在新竹首演後，也規畫巡演到台北華山1914文創園區、波蘭SWPS大學。

清大春之藝術節即日起開啟，其中竹塹記憶之匣特展，展出187件紙箱作品，述說新竹人的生活與科技成果，相當精采。（記者洪美秀攝）清大春之藝術節即日起開啟，其中竹塹記憶之匣特展，展出187件紙箱作品，述說新竹人的生活與科技成果，相當精采。（記者洪美秀攝）清大春之藝術節即日起開啟，其中竹塹記憶之匣特展，展出187件紙箱作品，述說新竹人的生活與科技成果，相當精采。（記者洪美秀攝）清大春之藝術節即日起開啟，其中竹塹記憶之匣特展，展出187件紙箱作品，述說新竹人的生活與科技成果，相當精采。（記者洪美秀攝）

另在竹市風Livehouse展出的「等風來：竹塹的記憶之匣」特展，以紙箱為創作媒介，邀集清華師生與市民共同創作。現場展出187件50公分立方紙箱，箱內放入各式具情感連結的物件，將個人生命經驗轉化為一座座微型博物館。展覽透過物件的封存與展示，呈現不同世代的生活片段，也映照出新竹由竹塹城走向科技城的城市變遷。

清大春之藝術節即日起開啟，其中竹塹記憶之匣特展，展出187件紙箱作品，還有牙醫師創作的牙籤和娃娃屋。（記者洪美秀攝）清大春之藝術節即日起開啟，其中竹塹記憶之匣特展，展出187件紙箱作品，還有牙醫師創作的牙籤和娃娃屋。（記者洪美秀攝）

此外，今年也邀請到享譽國際的鋼琴家康斯坦丁・舍巴科夫（Konstantin Scherbakov）在新竹市文化局演藝廳舉辦鋼琴獨奏會，並開設大師班，讓學生近距離接受指導。清華藝術節即日起到5月22日，有超過20場活動，包含展覽、工作坊、論壇、國際大師音樂會及城市快閃演出，邀市民來感受春之藝術饗宴。

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