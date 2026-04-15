新北市雙博物館推「一票暢遊八里淡水」 串聯新北考古季打造水岸文化圈

4月25日至26日「新北考古生活節」活動，超過40攤的跨國海洋主題及考古體驗。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「2026新北考古季」結合轄下十三行博物館與淡水古蹟博物館，即日起至5月31日推出「一票暢遊雙館，淡水八里玩透透」活動，不僅為即將到來的交通利多暖身，更邀請民眾提前感受雙城串聯的魅力，輕鬆將左岸的史前文化與右岸的百年古蹟盡收眼底。

新北市十三行博物館與淡水古蹟博物館，即日起至5月31日推出「一票暢遊雙館，淡水八里玩透透」活動。（記者翁聿煌攝）

活動主打「一票雙享」的便利體驗，民眾於活動期間憑十三行博物館或淡水古蹟博物館任一館的入館門票，就能免費順遊對岸的友館，趁著春暖花開，推薦民眾安排從八里出發，參與十三行博物館「新北考古季」系列活動，無論是推廣循環利用的「十三綠時尚永續市集」、「阮ê海海人生—臺韓海洋文化交流特展」，或參與4月25日至26日於新北考古公園盛大登場的「新北考古生活節」，超過40攤的跨國海洋主題體驗及史前挑戰賽，絕對讓人意猶未盡。

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飽覽大洋交流的軌跡後，只需帶著手中的票根跨越淡水河，便能無縫接軌步入淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）及滬尾礮臺，在優雅的古蹟氛圍中，一次收穫雙倍的知性與休閒。

歡迎民眾深度體驗淡水與八里獨有的雙城美學，進一步帶動地方的文化觀光與經濟發展。更多活動資訊請至十三行官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw） 或粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum） 查詢。

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