關西老街本週末藝文活動 中國樂器「塤」登場

新竹縣關西老街的紅磚、拱門以及騎樓，一直是當地迷人的風景。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮有全國最短中正路之稱的關西老街，本週末（18、19日）將有街區策展、職人市集以及街頭藝人演出活動，其中週六下午的街頭藝人「心富」演出的還是難得一見的中國樂器「塤」（音同「勳」），這個樂器外觀和音色很像陶笛，但不是陶笛，已經引起討論。

街頭藝人「心富」週六下午將在關西老街，表演如圖難得一見的中國樂器「塤」。（圖由街頭藝人「心富」提供）

這個由關西鎮藝術小鎮發展協會主辦，名為「關西的美好時代 老街職人市集」的活動，地點就在又名「老街」的關西中正路上。這裡10幾年前曾因文創等手作業者群聚，加上一旁就是縣定古蹟~舊關西分駐所及其宿舍群等，因此短短200公尺綻放出燦爛又吸睛的藝術造鎮動力與火花，就連前總統蔡英文都曾慕名造訪過，因而打響了「全國最短中正路」的美譽。

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週六想要聽聽看難得一見的樂器「塤」的音色，可以來到關西老街日禾麵食前欣賞。（記者黃美珠攝）新竹縣縣定古蹟~舊觀西分駐所雖然還在整建，還用鐵皮圍籬圍住，但是所在的老街已經迫不及待要開始重新發光。（記者黃美珠攝）

協會總幹事鍾境宏說，這個週末他們規劃了3個主題區：街區策展、職人市集、以及街頭表演秀，準備重現關西老街曾有過的美好時光。

策展區主題《印證的快樂》The Joy of Recognition，由清大USR計畫Real-X與厚德書院「藝術節與地方創生」小組合作，把關西經典的5張老照片，改用年輕人的視角與創意呈現。

職人市集就安排在老街的紅磚、拱門、以及騎樓下，多名關西職人共同擺攤，從米食、咖啡、麵包到零嘴，讓風味、手作以及生活美感在這裡交織。2天的下午都有街頭藝人現場演出，首日就由藝人「心富」表演難得一見的塤，次日則是余享福的吉他自彈自唱。

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