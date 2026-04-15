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芝加哥EXPO CHICAGO設台灣主題展區 5位藝術家作品引關注

2026/04/15 16:25

「未明之境」展覽參觀人潮絡繹不絕。（紐文中心提供）「未明之境」展覽參觀人潮絡繹不絕。（紐文中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕芝加哥藝術博覽會（EXPO CHICAGO）於4月8日至12日在芝加哥海軍碼頭舉行，文化部支持下，駐紐約台北文化中心持續與藝博會合作，攜手C-LAB於「特別計畫」（EXPO Projects）單元推出台灣主題展區「未明之境：台灣當代藝術的多重視角」，為連續第2年設立專區。展覽同步推動策展人交流計畫，為第4度參與，透過展覽與交流雙軌並進，向國際藝文場域介紹台灣當代藝術發展。

本次展覽由C-LAB資深策展人莊偉慈策畫，邀請陳敬元、陳琛、黃立慧、李亦凡及林羿綺5位藝術家參展。莊偉慈表示，考量藝博會節奏快速且具商業導向，選件除呈現台灣當代藝術特質外，也著重「觀看機制」的安排，希望讓觀眾在有限時間內形成清晰印象。

「未明之境」策展人莊偉慈（左2）與藝術家陳琛（左起）、、藝術家陳敬元與黃立慧等合影。（C-LAB提供）「未明之境」策展人莊偉慈（左2）與藝術家陳琛（左起）、、藝術家陳敬元與黃立慧等合影。（C-LAB提供）

展出作品橫跨繪畫、影像與裝置，呈現多樣創作語彙。李亦凡以強烈視覺張力吸引觀眾目光；陳琛的影像裝置提供參與式體驗，現場互動頻繁；黃立慧與林羿綺從台美關係出發，透過歷史敘事回應當代處境；陳敬元則以繪畫描繪酷兒族群生活，形成另一條觀看線索。不同媒材與議題交織，使展區呈現多重視角的結構。

《Frieze》雜誌資深編輯Marko Gluhaich指出展覽具辨識度；萊斯利－洛曼美術館團隊與顧問Jessica Cinel對陳敬元作品留下印象；威尼斯雙年展台灣館策展人Raphael Fonseca與藝博會總監Kate Sierzputowski亦認為，台灣展區以多元形式回應展會脈絡，吸引觀眾前來參觀。

除展出外，交流活動同步展開。陳琛、陳敬元與黃立慧赴芝加哥藝術學院參與座談，與研究生討論台美藝術生態；策展人謝豐嶸與林裕軒則參與國際策展人交流計畫，與67位策展人進行討論。紐文中心表示，此次合作已被主辦單位視為交流計畫的重要成果，透過展覽與對話，持續擴展國際網絡。

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