這個水果 日本人在慶祝的日子一定不會缺席

日本人在開心的日子會吃草莓蛋糕或草莓慶祝，因此各式甜點多用草莓為搭配。（劉黎兒攝）

〔文／劉黎兒〕草莓對日本人而言是很特別的喜慶水果，好日子或紀念日如耶誕節、生日時都要吃草莓蛋糕或草莓，想獎勵自己時也會買盒好草莓，跟別的水果地位截然不同，也因此糕點店櫥窗都是各種草莓蛋糕。雖然近年也有白草莓，基本上紅草莓讓人覺得有喜氣與鬧意，不論怎麼搭配都美麗！

草莓品種多多，有超貴族的岐阜縣「美人姬」，大顆的一顆超過80克，叫價超過5萬日圓，據說栽培365日也只能採5顆，身價自然不凡；最甜的則是如煉乳般糖度高達20的埼玉縣的「amarin（甘林）」；不過這兩者都太昂貴了， 2019年在日本產草莓最多的櫪木縣誕生的「櫪愛果（totiaika）」，很甜而且果實不鬆軟，切了會呈現心型斷面，很受歡迎，2023年栽培面積已經超過原本第一的「櫪乙女」，今年也拿了全國草莓金獎。但許多糕點師愛用微酸的「櫪乙女」來搭配甜糕點。

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日本出口最多的是福岡的「甘王」雖富盛名，但運到東京索價較高，糖度也低，甚至會酸，甘王其實日文原意是「甘尾」，尾部平坦較甜，甘王或櫪乙女等開始讓人覺得大不如前，或許因為更甜或耐力較強不軟爛的新品種相繼問世。

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