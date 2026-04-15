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藝術家林書楷「萬花筒城市」、蕭聖健「月夜」展 台南生活美學館展出

2026/04/15 18:07

藝術家林書楷《展板內文明-萬花筒城市》以繽紛色彩及燈光變化豐富觀看效果。（台南生活美學館提供）藝術家林書楷《展板內文明-萬花筒城市》以繽紛色彩及燈光變化豐富觀看效果。（台南生活美學館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南生活美學館於今（15）日起，推出藝術家林書楷《展板內文明-萬花筒城市》、藝術家蕭聖健《月夜》展覽，為觀眾帶來充滿創意與趣味的觀展體驗。

藝術家林書楷於《展板內文明-萬花筒城市》牆面安裝特製萬花筒。（台南生活美學館提供）藝術家林書楷於《展板內文明-萬花筒城市》牆面安裝特製萬花筒。（台南生活美學館提供）

藝術家林書楷從父親鑄造工廠接手木造模具，將這些充滿工業記憶的物件，重新建構成一座座未來城市的作品，觀眾可以透過展板上圓孔，看見這座城市不同角落的風景。另外，藝術家特別在探視的圓孔上安裝萬花筒，搭配燈光變化，帶給觀眾一種悠遊於現實與幻境當中的奇妙感受。

藝術家蕭聖健以沙畫繪製《月夜》的月亮影像。（台南生活美學館提供）藝術家蕭聖健以沙畫繪製《月夜》的月亮影像。（台南生活美學館提供）藝術家蕭聖健《月夜》以打孔錫箔營造月光灑落景象。（台南生活美學館提供）藝術家蕭聖健《月夜》以打孔錫箔營造月光灑落景象。（台南生活美學館提供）

《月夜》作品是一場結合聲音與光影裝置的回憶展演。藝術家蕭聖健從兒時經驗出發，以沙畫投影，呈現月亮影像，搭配樹枝剪影、打孔鋁箔灑落朦朧月光，再以童年玩具、老物件與自動機械裝置，模擬大自然中的蟲鳴、蛙叫。光影變化與聲音流動，使觀眾彷彿徜徉在靜謐悠閒的月夜之中，回到沒有手機與網路、只有大自然與玩伴相伴的時光。

《展板內文明-萬花筒城市》、《月夜》展期，即日起至8月30日，台南生活美學館第2、3展覽室。

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