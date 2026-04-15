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屏東花花《caucau》特展 展現跨域藝術文化之美

2026/04/15 18:31

花花caucau特展以當代原民藝術開啟性別與文化對話。（記者葉永騫攝）花花caucau特展以當代原民藝術開啟性別與文化對話。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏菸1936文化基地原民館今天舉行花花《caucau》特展，展出三位當代原住民藝術家的作品，縣長周春米表示，這場展覽是跨越性別與傳統的當代對話，由在地原民利用編織、變裝技術、視覺影像來呈現藝術，更是屏東土地上對性別平權與文化認同最溫柔的擁抱，這次的展期到八月三十日止。

屏東縣長周春米（左2）與三位參展藝術家馬辰政（左1）、楊奕（右2）、高偉恩（右1）。（記者葉永騫攝）屏東縣長周春米（左2）與三位參展藝術家馬辰政（左1）、楊奕（右2）、高偉恩（右1）。（記者葉永騫攝）

縣長周春米表示，《花花caucau》展覽為三位在地藝術家與原民族群的文化記憶與祖靈精神相互融合，進而激發難能可貴的藝術能量，創作成果不僅獨特，更是一段充滿挑戰與辛苦的對話過程，令人深感驕傲，每次參與原民館特展，都獲得滿滿的感動與驚喜，未來縣府團隊將持續打造更多平台，讓原住民族的藝術、文化與語言被世界看見。

藝術家馬辰政說明參展作品的理念。（記者葉永騫攝）藝術家馬辰政說明參展作品的理念。（記者葉永騫攝）

周春米指出，楊奕是人間國寶許春美老師的傳習生，在傳統技法中織就出屬於當代的文化認同。馬辰政以影像作為哲思工具，將稍縱即逝的心緒定格為永恆的視覺剪影，更是去年屏東獎的得獎人。跩姬寶貝高偉恩，為矚目的變裝皇后，將表演視為靈魂的喘息，轉化個體議題為舞台上的絕美姿態。

跩姬寶貝高偉恩說，從十年前開始變裝藝術的創作，感謝一路上幫忙的人，這次的展出則是以早期舞台的設計，以變裝皇后要找到自己的歸屬，並探索到原住民的精神。

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