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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

「堅持的才懂得」 這句話用在專業黑咖啡和AKIRA身上都契合

2026/04/15 18:51

UCC BLACK發表全新品牌概念「堅持純粹」──堅持的才懂得，左起UCC上島咖啡常務行銷本部負責人高畑理、品牌大使AKIRA。（台灣UCC提供）UCC BLACK發表全新品牌概念「堅持純粹」──堅持的才懂得，左起UCC上島咖啡常務行銷本部負責人高畑理、品牌大使AKIRA。（台灣UCC提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕時間推移到1987年，日本UCC發售「UCC Tasty Black」，這是UCC初始無糖罐裝咖啡，但銷量很慘；隔年發售「UCC THE COFFEE」（為現今「BLACK 無糖」的前身），同樣銷售不佳；直到1994年，UCC發現選擇購買無糖咖啡的消費者，10人中有1至2人是在意健康意識，掌握這股健康意識高的消費者趨勢，UCC把商品名稱變更為更直接明瞭的製品特長「BLACK 無糖」，結果商品大賣！做為世界首創罐裝咖啡的UCC集團，2004年進入台灣市場，根據UCC統計，承蒙台灣消費者22年來的支持，UCC BLACK所販售的SOT罐甚至可環繞地球一周！這不僅是一項數字紀錄，更象徵用「堅持」所堆疊出的品牌軌跡。隨著消費者對咖啡品質要求不斷提升，看好這股不斷進化的消費動能，日本UCC持續將台灣視為關鍵市場，首次攜手AKIRA擔任UCC BLACK品牌大使，宣告品牌在既有基礎之上，邁入全新階段。

AKIRA擔任UCC BLACK台灣首位品牌大使。（台灣UCC提供）AKIRA擔任UCC BLACK台灣首位品牌大使。（台灣UCC提供）

UCC BLACK今（15）日發表2026年全新品牌概念「堅持純粹」，首度於台灣市場啟用品牌大使AKIRA，最新UCC BLACK電視廣告「堅持純粹篇」，AKIRA那句鏗鏘有力的「堅持的才懂得」，傳達唯有長期堅持自我選擇的人，才能真正領略這份信念所蘊含的純粹與經典。從2006年6月加入放浪兄弟（EXILE）至今，AKIRA所展現的專注、自律、穩健專業，與UCC BLACK長年來對品質一絲不苟的堅持高度契合，而這句話也深深打動眾多正在為自我目標而堅持努力的人。

UCC BLACK專業黑咖啡｜無糖、無香料、日本原裝，275g醇色新裝DEEP &amp; RICH，將於5月份濃韻登場。（台灣UCC提供）UCC BLACK專業黑咖啡｜無糖、無香料、日本原裝，275g醇色新裝DEEP & RICH，將於5月份濃韻登場。（台灣UCC提供）

UCC強調，唯有對品質毫不妥協，才能成就黑咖啡的真正價值。UCC BLACK長年堅守產品本質：無糖、無香料添加，以及日本原裝進口，透過對原料、工法與品質的嚴格把關，採用100%研磨咖啡豆，運用獨家3段溫度滴濾工法，以低、中、高溫分段萃取，使整體口感更加純粹而完整。UCC BLACK的275g全新包裝將於5月正式亮相，延續原味185g無糖、無香料、日本原裝等核心特色，進一步提升風味的層次與深度，同步結合多元通路推廣，邀請消費者在日常生活中輕鬆體驗UCC BLACK的經典不凡風味。

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