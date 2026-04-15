夏威夷旅遊局的溫馨母親節提案 編織花環送給媽媽Aloha的溫柔祝福

在夏威夷，花環（Lei）代表祝福、感謝與愛意。（夏威夷旅遊局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕在夏威夷文化中，花環（Lei）不僅僅是美麗的裝飾，更是「阿囉哈」（Aloha）精神的代表之一。正如夏威夷人所說：「花環是一個圓，沒有起點，也沒有終點。」（The lei is a circle — no beginning, no end）這份永恆的連結，讓花環Lei成為傳遞情感最純粹的方式，每年5月1日，夏威夷更會舉辦盛大的花環節慶祝。今年5月，夏威夷旅遊局特別與「貳樓有花」跨界聯名，在5月2日舉辦2場「Aloha！夏威夷花環文化與手作體驗」，以優惠價歡迎大家來報名參加，將這份心意親手編織出來，送給最親愛的媽媽。

夏威夷花環也很適合裝飾在草帽上。（夏威夷旅遊局提供）

夏威夷旅遊局表示，夏威夷的「花環節」始於1928年，由詩人Don Blanding 與記者Grace Tower Warren共同發起，旨在向夏威夷象徵「愛與傳承」的花環文化致敬，並於 1929年由州長正式確立為全州性節日，至今成為夏威夷最有代表性的節日之一。在夏威夷，送出花環代表著對收禮者誠摯的尊敬與愛意。特別是在母親節，當地家庭習慣以手工製作的花環贈予母親，每一朵花瓣、每一片葉子都繫著家人的感謝與祝福。這種將自然美學與深厚親情結合的傳統，讓5月的島嶼充滿芬芳與溫情，成為夏威夷最動人的季節縮影。

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在夏威夷，一起做花環是凝結感情的活動之一。（夏威夷旅遊局提供）

2026年適逢第98屆夏威夷花環節，慶典將於5月1日在歐胡島的卡皮歐拉尼公園（Kapiʻolani Park）盛大舉行，一大亮點是「花環節選美」，每年都會選拔出象徵島嶼精神及夏威夷文化的花環皇后與公主，她們身穿代表各島色彩的服飾與花環，展現優雅的文化傳承。今年的主題為「ʻUala」（夏威夷番薯），精神標語則是「Mai ka hoʻokuʻi i ka hālāwai」，意指「從天頂到地平線」，象徵召喚來自四面八方的靈性與祝福。當天除了花環競賽、花環節選美的加冕儀式、優雅的呼拉舞與皇家樂團演奏，現場更為旅客提供免費的花環手作體驗，讓所有人都能融入這份節慶氛圍，親手感受夏威夷文化的溫度。

夏威夷旅遊局與貳樓有花合作，推出期間限定夏威夷花環手作坊。（貳樓有花提供）

為了將這份島嶼溫情帶回台灣，「貳樓有花」在夏威夷旅遊局的協辦下，推出母親月限定活動。課程將從Lei的文化故事出發，帶領參與者在悠閒的午後，透過挑選花材與色彩搭配，親手織就一件專屬作品。這不僅是一份送給母親的獨特禮物，更是一段充滿儀式感的柔軟時光，讓學員在花香中體驗夏威夷式的生活美學，傳達「愛與分享」的溫暖心意。「Aloha！夏威夷花環文化與手作體驗」為付費活動，課程時間5月2日，第1場13：30–14：45、第2場15：30–16：45，活動內容有夏威夷花環文化介紹、專屬花環作品手作。報名洽詢貳樓有花官網。

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