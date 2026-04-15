自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

夏威夷旅遊局的溫馨母親節提案 編織花環送給媽媽Aloha的溫柔祝福

2026/04/15 20:29

在夏威夷，花環（Lei）代表祝福、感謝與愛意。（夏威夷旅遊局提供）在夏威夷，花環（Lei）代表祝福、感謝與愛意。（夏威夷旅遊局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕在夏威夷文化中，花環（Lei）不僅僅是美麗的裝飾，更是「阿囉哈」（Aloha）精神的代表之一。正如夏威夷人所說：「花環是一個圓，沒有起點，也沒有終點。」（The lei is a circle — no beginning, no end）這份永恆的連結，讓花環Lei成為傳遞情感最純粹的方式，每年5月1日，夏威夷更會舉辦盛大的花環節慶祝。今年5月，夏威夷旅遊局特別與「貳樓有花」跨界聯名，在5月2日舉辦2場「Aloha！夏威夷花環文化與手作體驗」，以優惠價歡迎大家來報名參加，將這份心意親手編織出來，送給最親愛的媽媽。

夏威夷花環也很適合裝飾在草帽上。（夏威夷旅遊局提供）夏威夷花環也很適合裝飾在草帽上。（夏威夷旅遊局提供）

夏威夷旅遊局表示，夏威夷的「花環節」始於1928年，由詩人Don Blanding 與記者Grace Tower Warren共同發起，旨在向夏威夷象徵「愛與傳承」的花環文化致敬，並於 1929年由州長正式確立為全州性節日，至今成為夏威夷最有代表性的節日之一。在夏威夷，送出花環代表著對收禮者誠摯的尊敬與愛意。特別是在母親節，當地家庭習慣以手工製作的花環贈予母親，每一朵花瓣、每一片葉子都繫著家人的感謝與祝福。這種將自然美學與深厚親情結合的傳統，讓5月的島嶼充滿芬芳與溫情，成為夏威夷最動人的季節縮影。

在夏威夷，一起做花環是凝結感情的活動之一。（夏威夷旅遊局提供）在夏威夷，一起做花環是凝結感情的活動之一。（夏威夷旅遊局提供）

2026年適逢第98屆夏威夷花環節，慶典將於5月1日在歐胡島的卡皮歐拉尼公園（Kapiʻolani Park）盛大舉行，一大亮點是「花環節選美」，每年都會選拔出象徵島嶼精神及夏威夷文化的花環皇后與公主，她們身穿代表各島色彩的服飾與花環，展現優雅的文化傳承。今年的主題為「ʻUala」（夏威夷番薯），精神標語則是「Mai ka hoʻokuʻi i ka hālāwai」，意指「從天頂到地平線」，象徵召喚來自四面八方的靈性與祝福。當天除了花環競賽、花環節選美的加冕儀式、優雅的呼拉舞與皇家樂團演奏，現場更為旅客提供免費的花環手作體驗，讓所有人都能融入這份節慶氛圍，親手感受夏威夷文化的溫度。

夏威夷旅遊局與貳樓有花合作，推出期間限定夏威夷花環手作坊。（貳樓有花提供）夏威夷旅遊局與貳樓有花合作，推出期間限定夏威夷花環手作坊。（貳樓有花提供）

為了將這份島嶼溫情帶回台灣，「貳樓有花」在夏威夷旅遊局的協辦下，推出母親月限定活動。課程將從Lei的文化故事出發，帶領參與者在悠閒的午後，透過挑選花材與色彩搭配，親手織就一件專屬作品。這不僅是一份送給母親的獨特禮物，更是一段充滿儀式感的柔軟時光，讓學員在花香中體驗夏威夷式的生活美學，傳達「愛與分享」的溫暖心意。「Aloha！夏威夷花環文化與手作體驗」為付費活動，課程時間5月2日，第1場13：30–14：45、第2場15：30–16：45，活動內容有夏威夷花環文化介紹、專屬花環作品手作。報名洽詢貳樓有花官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中