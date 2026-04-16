十三行博物館台日古代文物展與專書 雙獲IAA國際雙銀獎肯定

新北市立十三行博物館「靜土有聲：台日古代文物對話特展」榮獲「2026年美國繆思設計大獎」銀獎肯定。（十三行博物館提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市立十三行博物館日前展出的「靜土有聲：台日古代文物對話特展」與特展專書，近日雙雙榮獲「2026年美國繆思設計大獎」銀獎肯定，館方指出，特展藉極具張力的空間敘事，勇奪「概念設計-展覽及活動類」銀獎，專書則以視覺美學拿下「出版品-書籍類」銀獎；館長羅珮瑄表示，此次獲國際肯定，對團隊是極大鼓勵，現仍可於博物館官網線上看展。

「靜土有聲：台日古代文物對話特展」6大主題展區，將文物、影像、模型與數位互動裝置交織出層層文化肌理。（十三行博物館提供）

十三行博物館指出，美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）由國際獎項協會（IAA）主辦，是全球設計界最具指標性的國際獎項之一，「靜土有聲：台日古代文物對話特展」自去年9月30日至今年3月1日展出，展覽以「映照」為切入點，透過6大主題展區，將文物、影像、模型與數位互動裝置交織出層層文化肌理，呈現台灣十三行文化與日本古墳時代兩時期墓葬出土文物的對照，讓千年前的物件化為與當代對話的語言。

請繼續往下閱讀...

十三行博物館「靜土有聲：台日古代文物對話特展」特展專書，榮獲「2026年美國繆思設計大獎」銀獎肯定。（十三行博物館提供）

獲獎專書則將設計聚焦於呈現生活底蘊的儀式感，書衣與封面選用強調土地歷史與考古發掘印象的特殊用紙，並結合絹印金泥漿與特殊燙金，在光線中折射出多層次的金屬質感，具象化「人與物的形體終將消逝，唯有文化內涵將不斷流轉」的傳承意義。

羅珮瑄表示，特展呈現了台日深厚的文化連結，更將永續理念全面融入策展與場域設計中，獲得國際肯定，是對團隊極大的鼓勵，實體展覽圓滿落幕後，民眾仍可於十三行數位博物館官網（https://my.matterport.com/show/?m=aMrzcvi9uTG&lang=ZH-TW&help=1&vr=0）線上透過720度環景實境，重溫精采展覽；此外，即日起至4月30日止，於十三行博物館文化商店購買該專書，可享9折優惠。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法