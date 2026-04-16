新北市美術館4/25、26煙火與無人機展演 共同點亮開館週年夜空

新北市美術館開館週年活動將於4/25、4/26登場，結合演唱會、市集，晚間以「光有回聲」為主題的煙火與無人機展演，點亮夜空。（新北市美術館提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市美術館將迎開館1週年，新北市文化局於4月25日、26日在美術館戶外園區推出開館週年活動，結合演唱會、市集、煙火及無人機展演，打造從白天到夜晚的城市藝術盛典，邀請徐暐翔、白安、Bii畢書盡、宇宙人、Gummy B等音樂人接力演出，兩日晚間並壓軸推出以「光有回聲」為主題的煙火與無人機展演，透過科技與藝術交織，點亮新美館夜空。

開館週年活動煙火設計以五色柳、牡丹及輪菊等多樣花型交錯綻放，煙火模擬圖。（新北市美術館提供）

文化局指出，本次夜間展演以「天空雙舞台」為核心概念，整合煙火與無人機同步演出，透過煙火綻放與無人機編隊飛行，打造具敘事節奏的立體光影展演，整體演出依循音樂編排，讓光影隨旋律流動，營造沉浸式的感官體驗，呈現藝術與科技的跨界融合。

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開館週年活動煙火以瀑布型與連發設計營造高潮段落，做為晚間演唱會後的壓軸亮點，煙火模擬圖。（新北市美術館提供）

本次煙火設計，每場將施放超過2500發煙火，透過高、中、低空層次進行整體編排，展現豐富、細膩的空間結構，視覺主軸以五色柳煙火打造如瀑布般傾瀉的壯麗畫面，搭配牡丹、輪菊等多層次花型煙火，透過色彩與光影的流動鋪陳，使整體展演在動靜之間呈現節奏變化，堆疊出層層遞進的視覺張力。

展演還加入300架無人機編隊飛行共演，結合三鶯地區在地文化意象與新美館建築特色，多組圖像與動態轉場畫面，在夜空中描繪出富含象徵意義的光影符號，透過「光有回聲」，傳遞新北持續累積的文化厚度與未來想像。

除新北市美術館戶外園區為主要觀賞點外，三鶯水資源回收中心、鶯歌碧龍宮及三峽鳶山岩等地，也適合遠眺煙火及無人機展演。（新北市美術館提供）

文化局說明，除了新美館戶外園區為最佳觀賞點外，周邊包括三鶯水資源回收中心、鶯歌碧龍宮及三峽鳶山岩等地，也適合遠眺煙火演出，透過此次開館週年活動，新美館持續將藝術延伸至城市公共空間，邀請民眾於4月25日、26日到新美館一同欣賞演出，更多資訊可上活動官網（www.ntpcart-sy2026.com）查詢。

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