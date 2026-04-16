自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

新北市美術館4/25、26煙火與無人機展演 共同點亮開館週年夜空

2026/04/16 14:15

新北市美術館開館週年活動將於4/25、4/26登場，結合演唱會、市集，晚間以「光有回聲」為主題的煙火與無人機展演，點亮夜空。（新北市美術館提供）新北市美術館開館週年活動將於4/25、4/26登場，結合演唱會、市集，晚間以「光有回聲」為主題的煙火與無人機展演，點亮夜空。（新北市美術館提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市美術館將迎開館1週年，新北市文化局於4月25日、26日在美術館戶外園區推出開館週年活動，結合演唱會、市集、煙火及無人機展演，打造從白天到夜晚的城市藝術盛典，邀請徐暐翔、白安、Bii畢書盡、宇宙人、Gummy B等音樂人接力演出，兩日晚間並壓軸推出以「光有回聲」為主題的煙火與無人機展演，透過科技與藝術交織，點亮新美館夜空。

開館週年活動煙火設計以五色柳、牡丹及輪菊等多樣花型交錯綻放，煙火模擬圖。（新北市美術館提供）開館週年活動煙火設計以五色柳、牡丹及輪菊等多樣花型交錯綻放，煙火模擬圖。（新北市美術館提供）

文化局指出，本次夜間展演以「天空雙舞台」為核心概念，整合煙火與無人機同步演出，透過煙火綻放與無人機編隊飛行，打造具敘事節奏的立體光影展演，整體演出依循音樂編排，讓光影隨旋律流動，營造沉浸式的感官體驗，呈現藝術與科技的跨界融合。

開館週年活動煙火以瀑布型與連發設計營造高潮段落，做為晚間演唱會後的壓軸亮點，煙火模擬圖。（新北市美術館提供）開館週年活動煙火以瀑布型與連發設計營造高潮段落，做為晚間演唱會後的壓軸亮點，煙火模擬圖。（新北市美術館提供）

本次煙火設計，每場將施放超過2500發煙火，透過高、中、低空層次進行整體編排，展現豐富、細膩的空間結構，視覺主軸以五色柳煙火打造如瀑布般傾瀉的壯麗畫面，搭配牡丹、輪菊等多層次花型煙火，透過色彩與光影的流動鋪陳，使整體展演在動靜之間呈現節奏變化，堆疊出層層遞進的視覺張力。

展演還加入300架無人機編隊飛行共演，結合三鶯地區在地文化意象與新美館建築特色，多組圖像與動態轉場畫面，在夜空中描繪出富含象徵意義的光影符號，透過「光有回聲」，傳遞新北持續累積的文化厚度與未來想像。

除新北市美術館戶外園區為主要觀賞點外，三鶯水資源回收中心、鶯歌碧龍宮及三峽鳶山岩等地，也適合遠眺煙火及無人機展演。（新北市美術館提供）除新北市美術館戶外園區為主要觀賞點外，三鶯水資源回收中心、鶯歌碧龍宮及三峽鳶山岩等地，也適合遠眺煙火及無人機展演。（新北市美術館提供）

文化局說明，除了新美館戶外園區為最佳觀賞點外，周邊包括三鶯水資源回收中心、鶯歌碧龍宮及三峽鳶山岩等地，也適合遠眺煙火演出，透過此次開館週年活動，新美館持續將藝術延伸至城市公共空間，邀請民眾於4月25日、26日到新美館一同欣賞演出，更多資訊可上活動官網（www.ntpcart-sy2026.com）查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中