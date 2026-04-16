中美館夏日國際展登場！「熱暑人」邀日本策展與16國熱感對話

王守英於1972年繪製油彩「夏日時光」，將於中美館「熱暑人」特展展出。（館方提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市立美術館位於綠美圖內，今夏國際展覽「熱暑人－熱／暑的文化與當代藝術」，5月15日起展至8月30日，獨立策展人高森信男等多人，集結16國、33組藝術家共50件作品，以台中為首站，陸續於台灣、菲律賓及巴拿馬巡迴，帶領觀眾探討熱帶氣候如何影響人類生活。

「熱暑人」由高森信男（Takamori Nobuo）、菲律賓大學瓦爾加斯美術館館長泰莎‧瑪莉亞‧奎松（Tessa Maria Guazon）等人規畫，概念源自策展人泰莎的夢中，祖母以西班牙語說出「Kalentura」（熱），並延伸至不同語言、文化中「熱」的多重詮釋。

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台中市美術館長賴依欣說，展覽精選巴拿馬藝術家唐娜‧康隆（Donna Conlon），及喬納森‧哈克（Jonathan Harker）作品，作品曾於巴黎東京宮、哈瓦那雙年展展出，此次帶來「熱帶鋅鳴曲」與古根漢典藏作品「飲酒歌」錄像，並展出中台灣前輩王守英油畫「夏日時光」及廖瑞芬膠彩「夏晨」，重現台灣夏季生活記憶。

台中市文化局長陳佳君表示，「熱暑人」為中美館首檔收費展，5月15日至17日配合國際博物館日開放免費入場，5月19日起收費展區的一般票價100元，台中市民、兒童及樂齡族群享50元優惠，其餘展覽與公共空間維持免費。

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