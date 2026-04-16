奇美博物館親子故事音樂會 「天鵝湖組曲」早鳥票開跑

奇美博物館「天鵝湖組曲：親子故事音樂會」，將於5月23日登場，早鳥優惠即日啟售。（奇美博物館提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕奇美博物館「天鵝湖組曲：親子故事音樂會」，將於5月23日登場，從耳熟能詳的浪漫派大師柴可夫斯基《天鵝湖組曲》樂章，到影視愛用配樂、挪威作曲家葛利格的《皮爾金組曲》，透過生動的「戲劇導聆」，引領大小朋友走入充滿想像的故事世界。早鳥優惠即日啟售。

奇美博物館「天鵝湖組曲：親子故事音樂會」，將於5月23日登場，早鳥優惠即日啟售。（奇美博物館提供）

奇美博物館「親子故事音樂會」邁入第4年，此次與「對位室內樂團」合作，透過趣味十足的舞台互動，讓古典樂在孩子心中留下充滿旋律的美好畫面，適合5歲以上闔家觀賞。今年將原為大型管弦樂團演出的經典組曲，以18人結合戲劇與室內樂編制呈現，保留原作深邃情感與張力，上半場將帶來有「北國蕭邦」美稱的葛利格（Edvard Grieg）為詩劇《皮爾金》打造的第1、2號組曲，引領聽眾展開想像力十足音符探險；下半場為俄國作曲家柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky）的不朽芭蕾名作配樂《天鵝湖組曲》。

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演出過程，戲劇導聆還會邀請孩子們化身小天鵝舞動，在豐富的管弦樂聲響中，感受芭蕾音樂的節奏與情緒。

館方表示，「天鵝湖組曲：親子故事音樂會」於5月23日在台南奇美博物館奇美廳登場，票價300、500、900、1200、1500元，同步推出早鳥購票8折優惠至5月11日為止（限900-1500票區）。購票可洽OPENTIX兩廳院文化生活，詳情請上博物館官網：www.chimeimuseum.org。

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