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澎湖囝仔好棒棒 風櫃國小顏芷葳奪「我的家園」國際繪畫賽三等獎

2026/04/16 17:19

風櫃國小顏芷葳參加我的家園國際繪畫比賽，榮獲三等獎佳績。（風櫃國小提供）風櫃國小顏芷葳參加我的家園國際繪畫比賽，榮獲三等獎佳績。（風櫃國小提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕在世界級的舞台上，來自澎湖的小小畫家發光了！風櫃國小顏芷葳同學，參加由國際綠十字白俄羅斯分會主辦的第21屆「我的家園」國際繪畫比賽，從全球24個國家、6,770件作品中脫穎而出，榮獲3等獎，成績亮眼、難能可貴。

這場比賽匯聚世界各地兒童與青少年創作者，經近20位國際評審、長達2個多月審慎評選，最終僅選出862件優秀作品。其中3等獎名額有限，競爭激烈程度可見一斑。來自離島小學的孩子，能站上這樣的國際舞台，實屬不易。顏芷葳同學的作品，沒有華麗的想像場景，而是回到最熟悉的家鄉-風櫃漁村。

畫面中，漁民彎腰「清緄」、整理漁網，海風中一排排小管靜靜曝曬，陽光灑落，勾勒出最真實的漁村日常，這些對在地人而言再熟悉不過的畫面，在孩子的筆下卻成為動人的故事。沒有刻意修飾，卻充滿溫度；沒有誇張渲染，卻直擊人心，正是這份真實與細膩，打動了來自世界各國的評審。

風櫃國小校長林妍伶，以顏芷葳優異表現為榮。（風櫃國小提供）風櫃國小校長林妍伶，以顏芷葳優異表現為榮。（風櫃國小提供）

風櫃國小校長林妍伶表示，學校長期致力於推動海洋教育，鼓勵孩子從日常生活出發，觀察環境、認識在地文化，此次獲獎，不僅是孩子個人的榮耀，更是澎湖在地文化被國際看見的重要時刻。同時，也特別感謝許瑜泫老師的用心指導與陪伴，引導孩子細膩觀察生活，將風櫃漁村的真實樣貌轉化為畫作，讓世界看見屬於澎湖的海洋日常與文化之美。

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