公視董事審查流會 出席委員質疑8審委集體請辭：自我閹割

文化部今（16）日下午召開第8屆公視董監事第2次審查會議。（翻攝自直播畫面）

〔記者凌美雪／台北報導〕雖然8位在野黨推舉的審查委員集體請辭，文化部今（16）下午仍依原定時間召開第8屆公視董監事第2次審查會議。文化部長李遠除針對8位請辭委員要求的，「政黨協商」，重申《公視法》中沒有相關規定，也簡單介紹了新提名的候選人；不過，與會的7位委員多聚焦在8審委請辭事件發表意見，質疑要求政黨協商既不尊重行政院提名權，更是「自我閹割」，集體請辭違反獨立審查精神，也很不妥當。

審查委員黃世鑫認為，集體請辭訴求「政黨協商」，除違反《公視法》規定，更凸顯8位委員是否適格，因為他們已介入行政院提名權，讓人懷疑「角色是不是混亂」，辜負了社會對公正人士的期待；黃世鑫指出，8位審委如認為行政院的提名不符合程序，更應該出席會議提出來，而不是在外面用媒體方式操作扭曲《公視法》。黃世鑫還質疑，8位委員都是獨立個體，本來就很難一致，竟然會有「共同聲明」，背後是不是有一個什麼指揮？「就是政治介入！」黃世鑫認為，社會也應對審查委員嚴格檢驗。

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審查委員蕭新煌指出，審查委員既自詡公正人士，那麼，要求政黨協商就是毀了行政院的提名權，可說是非不明，「如果有認為政黨要先協商，那我請問，還要審查委員做什麼？那你不是就是聽命了嗎？」蕭新煌認為，整個鬧劇可說是把獨立的審查會議變成立法院的政黨衝突矛盾搞怪在運作，絕非社會之福。

蕭新煌對於8審委的集體請辭，質疑是否沒有政黨協商就不敢表態？審查委員蘇正平也指出，8位委員都是大學的教授、資深的媒體記者，集體請辭不但令人匪夷所思，「基本上是自我閹割了」，立法院把審查的權力交給審委，審委卻又要求先進行政黨協商，那還要審查什麼？「這個審查委員會就、廢掉、廢掉就好了啊，這是自我閹割啊。」

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