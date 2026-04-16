公視審查鬧劇的「頭號戰犯」？ 李遠自嘲笨蛋，6心聲曝下一步

李遠於第8屆公共電視董監事第2次審查會說明新候選名單的內容。（翻攝自直播畫面）

〔記者凌美雪／台北報導〕第8屆公共電視董監事第2次審查會今（16）日召開，因為8位在野推派的審查委員集體請辭，只有 7位執政黨推舉的委員出席，形同流會。對此，文化部長李遠火速在自己的臉書發文，以「最後的裁判是人民——頭號戰犯的真情告白」為題，疾呼「我希望活在一個法制國家，而不是人治的時代；我希望活在一個有是非的國家，而不是一個是非顛倒的時代」。

李遠於臉書中列舉了6大感想，首先就是感歎對8位在野推舉的審查委員是「真心換絕情」，直言無論是董事推薦人選或是開會日期，都是依照審查委員意見及多數共識，結果換來的是莫名其妙的一份要求「政黨協商」的「聲明書」。

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2是因為有人透過各種媒體對文化部展開一連串的批評，倒果為因，企圖模糊《公視法》的基本精神，身為部長的李遠更被視為「頭號戰犯」。李遠認為，聲明書所訴求的政黨協商，「根本就是政治勒索和綁架。在這些過程中，台灣公共廣播集團才是真正的、直接的受害者。」

3是匪夷所思的「集體辭職」事件，「我其實並不生氣，只是覺得太難以理解的荒謬。」李遠表示，「最合理的懷疑是他們無法面對我們所提出的這份候選人名單。」或者換個角度思考，「他們也不想再繼續扮演政黨的工具」，李遠說，「如果是這樣的話，我的心情真的會比較好一點。」，李遠自嘲，「或許有人會譏笑我是笨蛋，不切實際，不會當部長，但是，笨蛋就是要在這個時刻堅持下去……笨蛋相信，最後的裁判是人民。」

4是重申第二次選任候選人名單花了許多時間向各界請益，請各單位推薦人才，最後和行政院討論出的「一份和社會完全溝通過的名單」，但是，還未進行審查，就開始有人質疑新人選的出席率、領導能力，更試圖把公廣集團長年難解的難題拿出來，和這些候選人的名字擺在一起，「未審先判，居心何在？」

5是再次強調新的候選人名單的特質：年輕化、專業化、族群均衡、跨領域，是要為公共媒體「望向未來，做好準備」。

最後，李遠對於下一步提出想法：未來還是會不斷地向大眾溝通和解釋，「就算是世事混沌、槍林彈雨，讓我們一起使原本的制度得以執行和落實。」

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