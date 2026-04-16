7大直飛航點ｘ8種經典玩法 華航「華麗美洲」帶你暢玩美洲

利用華航亞利桑那州鳳凰城航點，是前往大峽谷、羚羊谷及馬蹄灣等知名景點的最佳起點。（主辦單位提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕華航深耕北美市場逾半世紀，目前航點涵蓋美國亞利桑那州鳳凰城、加州洛杉磯、安大略、舊金山、華盛頓州西雅圖、紐約，以及加拿大溫哥華，並結合通往內陸的綿密航網，延伸北美各大城市。善用這些優勢，華航今（16）日宣布攜手雄獅旅遊、可樂旅遊、鳳凰旅遊、易遊網、永信旅遊、巨匠旅遊、ETS尊榮假期、璽旅旅遊等8大旅行社，推出「華麗美洲」團體旅遊品牌，結合多元主題行程與升級飛行體驗，打造橫跨自然奇景、城市文化的新旅遊提案，讓旅客輕鬆開啟夢想的美洲旅程。

華航紐約航線將於2026年下半年持續增班，帶遊客欣賞尼加拉瀑布奔騰水霧的震撼。（主辦單位提供）

華航與8家旅行社推出「華麗美洲」團體旅遊品牌，產品包含阿拉斯加追極光、體驗冰川健行與極光列車。（主辦單位提供）

華航表示，「華麗美洲」精心規畫8支美洲行程，入門款如「美西三大國家公園9日」、「美西美酒酒莊10日」，主打經典地標與體驗式元素，除了國家公園的極致美景，還有全球唯一藍色麥當勞、66號公路小鎮與酒莊文化等，價格門檻相對親民，鎖定首次赴美或偏好輕鬆行程的族群。「西溫洛磯瑪琳湖10日」、「加西洛磯雙堡10日」，主打入住城堡飯店、冰原雪車、瑪琳湖遊船等限定體驗，鎖定重視旅遊質感的客群；而「美東尼加拉面瀑10日」、「美西黃石拱門六大公園12日」、「美加東全覽14日」，強調自然與城市交織，結合世界級壯闊景觀與華盛頓、波士頓、鹽湖城、魁北克等指標城市，提升行程豐富度與記憶點。此外，追極光是許多人的旅遊清單，「阿拉斯加西雅圖10日」行程重點在冰川健行、乘坐冬季極光列車，體驗繽紛夢幻的夜晚。

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華航全新升級的機上旅行包。（記者周幸叡攝）

為了讓長途飛旅更舒適，華航以A350-900、777-300ER兩種機型執飛北美航線，配有豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙3種艙等。客艙設計融合古典創新與現代風格，展現獨特優雅的品味，並不斷以創新元素打造全方位舒適體驗，提供機上WiFi免費兌換、精選機上影音娛樂如Disney+與眾多精采片單，以及團體出遊付費選位等貼心服務。今年更持續升級多項機上服務，包含全新升級的豪華商務艙、豪華經濟艙機上旅行包，首度攜手紐約時尚精品Marc Jacobs與丹麥多方位設計品牌FRAMA，以「為旅程而生」為靈感，從包款設計到備品配置，處處展現巧思，使旅行包躍升為永續利用的風格單品，讓飛行體驗延伸至日常生活。自3月28日率先於布拉格航線亮相，5月起陸續於美洲、歐洲、澳洲等長程航線登場。

華航攜手T+T，打造當代亞洲風味高空饗宴。（華航提供）

萬呎高空中的美食也是重點，華航聯手多家米其林星級名店，打造極致感官盛宴。在北美航線上，旅客可品嘗由一星餐廳「T+T」操刀、融合東南亞風味與台灣特色的當代亞洲美饌；或可透過預選餐點，享受米其林三星「頤宮」中餐廳所策畫的專屬網路獨享菜單。飲品部分則有美國精品咖啡品牌Peet’s Coffee，或台灣好茶天仁茗茶913茶王可選擇；豪華商務艙點心時刻還有機會享用金黃酥脆的台灣塩酥雞。此外，華航並攜手米其林綠星「陽明春天」與必比登推薦「小小樹食」，選用在地天然有機食材，推出純淨蔬食與創意蛋奶素餐點，既將星級廚藝轉化為兼具健康與風味的雲端饗宴，也積極實踐永續理念。更多相關內容詳詢華航「華麗美洲」官網。

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