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柏林愛樂鋼琴四重奏、萊比錫布商大廈管弦樂團 台南國際音樂節接力登場

2026/04/16 20:43

2026台南國際音樂節閉幕重頭戲，柏林愛樂鋼琴四重奏，將帶來全台唯一布拉姆斯全集演出。（南市文化局提供）2026台南國際音樂節閉幕重頭戲，柏林愛樂鋼琴四重奏，將帶來全台唯一布拉姆斯全集演出。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026台南國際音樂節閉幕週，兩檔國際級節目「柏林愛樂鋼琴四重奏：布拉姆斯鋼琴四重奏全集」與「萊比錫布商大廈管弦樂團音樂會」，將於5月23日、24日在台南文化中心演出，從精緻室內樂到磅礡歌劇音樂會，呈現橫跨不同音樂尺度的藝術饗宴。

5月23日由柏林愛樂樂團成員組成的柏林愛樂鋼琴四重奏，將帶來全台唯一一場約翰內斯．布拉姆斯鋼琴四重奏全集演出。此次由小提琴家Luis Esnaola、中提琴家Matthew Hunter、大提琴家Knut Weber，攜手伊莉莎白大賽金獎鋼琴家Markus Groh同台演出，以高度默契詮釋布拉姆斯三首鋼琴四重奏作品，從g小調第一號的張力推進、A大調第二號的抒情流動，到c小調第三號的深沉內斂，展現作曲家情感層次的細膩變化。

享譽全球、逾200年歷史的萊比錫布商大廈管弦樂團壓軸奏響德奧經典之聲。（南市文化局提供）享譽全球、逾200年歷史的萊比錫布商大廈管弦樂團壓軸奏響德奧經典之聲。（南市文化局提供）

5月24日閉幕音樂會邀請擁有逾200年歷史的萊比錫布商大廈管弦樂團來台，由國際指揮大師安德里斯．尼爾森斯領軍，演出羅伯特．舒曼《春天》交響曲，以及理查．華格納歌劇《女武神》第一幕（音樂會形式）。透過大型編制與戲劇張力，呈現德奧經典音樂的深厚底蘊，為本屆音樂節畫下壯闊句點。

南市文化局表示，閉幕週節目特別以「由室內樂至歌劇」為策劃主軸，週六上午安排較輕鬆的室內樂演出，並提供充裕中場時間，讓觀眾可彈性安排用餐與休憩；翌日下午則以大型交響與歌劇壓軸，營造完整且層次分明的聆聽旅程，期盼帶領觀眾在台南感受兼具藝術深度與城市氛圍的文化體驗。售票資訊可上https://mna.tw/BPPQ_Tainan查詢。

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