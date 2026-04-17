《找朋友》手語繪本展登場 以無聲語言串起跨感官藝術

《找朋友》手語繪本展今起至5月10日在蕭如松藝術園區開跑，18日、19日下午2點舉辦開幕簽書會。 （記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕無聲卻更有力量！在充滿春意的4月，位於新竹縣竹東鎮的蕭如松藝術園區，迎來了一場最「安靜」卻也最熱鬧的藝文盛事，《找朋友》手語繪本展今起至5月10日溫馨開跑，18日、19日下午2點舉辦開幕簽書會，義賣所得在扣除必要印刷成本後，將全數捐贈給各聽障協會。

蕭如松藝術園區表示，這本名為《找朋友》的手語繪本，背後的創作團隊堪稱「強強聯手」。文字由資深手語翻譯專家林慧芳執筆，她曾擔任2009年聽障奧運的重量級翻譯，長期深耕兒童早療領域，將多年來對無聲世界的細膩觀察化作動人文字。

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而賦予繪本靈魂視覺的，則是蕭如松藝術園區藝術總監黃孟玲。她透過溫潤的手繪筆觸，將無聲的肢體語言轉化為充滿生命力的畫作。難得的是，黃孟玲的女兒薛宇涵也加入團隊擔綱英語翻譯，讓這份溫暖能夠跨越國界，成為一本走向國際的「手語閱讀指南」。

「每種語言背後都承載著屬於它的文化。」黃孟玲感性分享，書中特別採用第三人稱視角，當讀者口中唸著故事時，眼前的圖畫卻正在演示另一種無聲的語言。這種「雙聲道」的呈現方式，正是為了讓大眾看見並尊重屬於聾人的獨特文化。

4月18日、19日下午2點到4點於「松龥廬」的開幕簽書會。主辦單位特別邀請到國際級手風琴大師潘默士・帕洛威 （Primoz Parovel）親臨現場，悠揚樂音在松龥廬的日式老建築間迴盪，搭配手語優美的線條，將共織出一場跨越聽覺與視覺的藝術慶典。

更令人動容的是，這場活動不僅僅是藝術交流，也是簽書義賣會，每一次的認購，都是對聽障朋友實質的支持，讓愛心隨著書頁翻動散播出去。

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