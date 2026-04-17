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「倒風內山」發酵當代藝術 台南新藝獎吸引逾2萬人參觀

2026/04/17 16:24

「2026台南新藝獎」3月12日至4月12日展覽期間，吸引超過2萬人次參觀。圖為藝術家楊順發於水色藝術工坊展出「黃金母子山」系列作品。（南市文化局提供）「2026台南新藝獎」3月12日至4月12日展覽期間，吸引超過2萬人次參觀。圖為藝術家楊順發於水色藝術工坊展出「黃金母子山」系列作品。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026台南新藝獎圓滿落幕，本屆以「倒風內山—文明發酵術」為主題，從多元文化視角切入當代議題，吸引逾2萬人次參觀，展現台南持續扶植藝術新秀與串聯國際能量的成果。

展覽除呈現10位得主多元媒材創作外，亦由策展人高森信男邀請國內外藝術家參與，拓展跨文化對話。印度藝術家Sharbendu De以影像回應氣候與生態議題；馬來西亞藝術家陳子豪透過多語設計探討語言複雜性；法國藝術家Sandrine Deumier以錄像重構西拉雅族射鹿文化的歷史想像；紐西蘭藝術家John Vea則關注勞動、遷移與文化韌性。多元觀點交織，形塑兼具在地深度與國際視野的展覽樣貌。

2026台南新藝獎展現充沛創作能量。圖為藝術家洪誼庭在加力畫廊展出系列作品「星塵的星辰」，空間重新被定義。（記者洪瑞琴攝）2026台南新藝獎展現充沛創作能量。圖為藝術家洪誼庭在加力畫廊展出系列作品「星塵的星辰」，空間重新被定義。（記者洪瑞琴攝）

南市文化局表示，新藝獎自2013年創立以來，透過「專業策展、畫廊合作」機制，已成為培育新銳藝術家的重要平台。歷屆得主持續於藝壇發光發熱，如2025年得主賴科維受邀參與奈良美智巡展；陳肇彤於獲獎當年舉辦個展並入圍台新藝術獎；2023年得主楊傑懷則於影像領域屢獲肯定，並榮獲2026年高雄獎首獎。

文化局指出，台南新藝獎明年將迎來第15週年，未來將持續深化國際交流與公共藝術參與，為城市與藝術開啟更多連結，厚植台灣當代藝術發展動能。

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