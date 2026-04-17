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百年運河見證時光流轉 「五福商店」登錄歷史建築展「時間棲所」開展

2026/04/17 16:53

百年老屋化身展覽空間，重讀台南城市紋理。（南市文化局提供）百年老屋化身展覽空間，重讀台南城市紋理。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕位於中西區中正路街屋「五福商店」大曝光！適逢台南運河開通百週年，老屋近日正式登錄為歷史建築，並於3樓推出展覽時間棲所：台南五福商店，邀請民眾走入百年空間，感受城市記憶與時代流轉。

展覽有幅100年前運河開通媽祖遶境旗織。（南市文化局提供）展覽有幅100年前運河開通媽祖遶境旗織。（南市文化局提供）

展覽以空間、文物與影像交織敘事，呈現百年前運河開通時的媽祖遶境旗幟，以及修復過程中保留的舊建材與紀錄影像，並展出曾於1943年獲「寫真家登錄」的攝影師楊文津作品，帶領觀者從生活紋理中重新閱讀台南歷史。

五福商店登錄歷史建築，揭開百年運河記憶。（南市文化局提供）五福商店登錄歷史建築，揭開百年運河記憶。（南市文化局提供）

屋主之一黃柏文表示，學生時期曾居住於五福商店，對此空間懷有深厚情感。基於對祖輩所建老屋的珍視，家族成員齊心投入修復工程，並逐步實踐申請補助時的承諾，包括導入適切使用者、推動空間對外開放，以及完成歷史建築登錄程序。

走進百年老屋時光隧道，台南五福商店展「時間棲所」開放參觀。（南市文化局提供）走進百年老屋時光隧道，台南五福商店展「時間棲所」開放參觀。（南市文化局提供）

五福商店約建於96年前，立面採裝飾藝術（Art Deco）風格，融合西方裝飾與東方細節，為市區少見類型。2019年在文化部「私有老建築保存再生計畫」支持下，修復工程總經費近3,000萬元，其中公部門補助逾1,900萬元。工程除還原立面裝飾，也補強結構、改善通風採光與使用安全，使老屋兼具歷史風貌與現代機能。

「五福商店」立面為裝飾藝術（Art Deco）風格。（記者洪瑞琴攝）「五福商店」立面為裝飾藝術（Art Deco）風格。（記者洪瑞琴攝）

「福」字商標，見證中正路街屋繁華歷史。（記者洪瑞琴攝）「福」字商標，見證中正路街屋繁華歷史。（記者洪瑞琴攝）

文化局長黃雅玲指出，隨著百年前台南運河竣工，中正路由西向東逐步開闢，五福商店興建時間早於林百貨，見證中正路發展與運河時代脈絡，立面結合「福」字商標與「GOFUKUSHOTEN」店名，風格典雅，深植老台南人記憶。

展覽自4月18日起，每週六、日13時至18時開放免費參觀。

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