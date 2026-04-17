嘉義藝術節5月登場 皮克敏手遊帶你感受文化風景

嘉市文化局今天舉行記者會，宣布「2026嘉義藝術節」以「綻放」為主題，將於5月登場。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「2026嘉義藝術節」以「綻放」為主題，將於5月繽紛登場，市府文化局今天舉行記者會，宣布活動期間不僅有美秀集團10週年演唱會、知名馬戲團FOCASA等逾15組藝文團體帶來演出。特別的是，結合 Pikmin Bloom（皮克敏手遊），推出「Pikmin Bloom 迷你散步」，透過城市散步、參與場域方式，讓民眾在探索與互動之中，感受嘉市的文化風景。

市長黃敏惠、市府文化局長謝育哲等人出席記者會。黃敏惠表示，藝術節「週週有亮點」、「天天有展覽」、裝置藝術設置於嘉義火車站、市立博物館、文化公園3個場域，舉辦「Pikmin Bloom迷你散步」讓民眾一邊漫步在充滿音樂、藝術與表演的城市之中，一邊探索每個角落的驚喜。

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「2026嘉義藝術節」期間邀請美秀集團舉行10週年演唱會。（美秀集團提供）

謝育哲說，首先由5月1至3日在嘉義公園登場的「嘉義咖啡節」為藝術節揭開序幕，集結超過150間嘉義在地與國內外品牌參與。

緊接著，嘉義文化創意產業園區於5月1至3日、16至17日及30至31日推出主題市集，各文化場域亦同步展開展覽與活動，包括市立美術館、嘉義市立博物館、嘉義文學館：東門町1923及西門交誼創新所等。

嘉市文化局長謝育哲宣布藝術節結合 Pikmin Bloom，推出「Pikmin Bloom 迷你散步」。（嘉市政府提供）

音樂演出邀請嘉義出身的美秀集團舉行10週年演唱會，5月30日至31日在文化公園迎來壓軸高潮，規劃雙舞台展演，超過15組藝術團隊演出，包含知名馬戲團隊 FOCASA，以及「A_Root同根生」等團隊，並邀請經典IP《火神的眼淚》音樂劇製作團隊，帶來現場演出。

此外，「Pikmin Bloom 迷你散步」活動期間，民眾可透過 Pikmin Bloom 應用程式與特殊地點互動，獲得專屬飾品皮克敏金色花苗，讓數位體驗與城市探索交織，為藝術節增添趣味與參與感，相關內容將陸續公布，詳詢Pikmin Bloom官網。

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