台積心築藝術季開幕 吳興國、魏海敏東門城上演《慾望城國》

2026年台積心築藝術季登場，吳興國、魏海敏等人重現經典大戲《慾望城國》，在新竹市東門城下召喚城市浪漫。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕2026年台積心築藝術今年以「召喚浪漫」為主題，台積電文教基金會相隔20年再度邀請當代傳奇劇場回到新竹，以《慾望城國》做為開幕大戲，吳興國、魏海敏攜手新王朱柏澄及新后黃若琳傳承共演，重新詮釋莎士比亞悲劇經典《馬克白》，以東方戲曲呈現全新風貌，在百年東門城颳起藝術風。

台積電文教基金會相隔20年再度邀請當代傳奇劇場回到新竹，以《慾望城國》作為開幕大戲，吳興國、魏海敏攜手新王朱柏澄及新后黃若琳傳承共演。（記者洪美秀攝）

台積電文教基金會董事長曾繁城說，相隔20年，基金會再度邀請當代傳奇劇場回到新竹，以《慾望城國》做為今年的開幕大戲，吳興國、魏海敏攜手新王朱柏澄及新后黃若琳傳承共演，重新詮釋莎士比亞悲劇經典《馬克白》，以東方戲曲呈現全新風貌。

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2026年台積心築藝術季登場，吳興國、魏海敏等人重現經典大戲《慾望城國》，在新竹市東門城下召喚城市浪漫。（記者洪美秀攝）

另外，布袋戲國寶李天祿第3代傳人黃僑偉也攜手導演符宏征，重現經典《巧遇姻緣》；臺中國家歌劇院、臺南文化中心、國立臺南大學與衛武營等場次，以古典音樂將展現浪漫主義的深邃魅力。系列講座則由作家吳億偉策劃，邀萬壹遵、朱家安、楊尹瑄等名家，透過文學、哲學、繪畫及格林童話，剖析浪漫主義對現代人內在世界的深遠影響。

2026年台積心築藝術季登場，基金會邀吳興國魏海敏等人重現經典大戲「慾望城國」，在東門城下召喚城市浪漫，邀市民一起來參與藝術季活動。（記者洪美秀攝）

台積電文教基金會2003年創辦藝術季以來，為新竹科技之都注入深厚的人文底蘊。今年包括國家交響樂團與音樂總監準．馬寇爾攜手「姚阿幸國際小提琴大賽」得主史坦巴赫，也會帶來布拉姆斯《小提琴協奏曲》等經典作品；今年台積心築藝術季4月18日到7月5日，融合京劇、布袋戲、音樂、社區營造及主題講座共48場次，邀民眾感受藝術浪漫季。

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