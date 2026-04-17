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火舞劇場免費觀賞！即將成真火舞團《日出．昇龍》 再現夸父逐日

2026/04/17 22:56

即將成真火舞團將於台北大湖公園帶來10週年公演劇目《日出．昇龍》。圖為2025演出。（台北市文化局提供）即將成真火舞團將於台北大湖公園帶來10週年公演劇目《日出．昇龍》。圖為2025演出。（台北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市政府文化局主辦的「文化就在巷子裡」系列活動，「文化就在巷子裡」旨在讓藝術不受場域限制，使不同世代的民眾能在熟悉的社區角落，近距離感受表演藝術的生命力。其中節目之一，邀請亞洲唯一的職業火舞劇團「即將成真火舞團」，帶來10週年公演劇目《日出．昇龍》，將藝術表演帶出傳統劇場，將於明（18）日晚間19時在台北大湖公園，免費登場。

「即將成真火舞團」成立於2014年，長期致力於推廣台灣火舞藝術，其演出深受各年齡層觀眾喜愛。本次演出的《日出．昇龍》以追光與重生為核心，將傳統夸父追日的傳說重新轉譯，帶領觀眾從荒蕪的科技世界穿越至神話時代。劇情描述盤古開天兩百億年後，墮入邪道的女媧吞噬太陽，英雄夸父為全人類追回失落光芒的旅程。表演透過互動設計，引導觀眾反思生命、時間及環境保育等議題。

《日出．昇龍》以追光與重生為核心，將傳統夸父追日的傳說重新轉譯。圖為2025演出。（台北市文化局提供）《日出．昇龍》以追光與重生為核心，將傳統夸父追日的傳說重新轉譯。圖為2025演出。（台北市文化局提供）

全劇分為4個章節，首章「末世曙光」由夸父承載希望開啟追日之旅；次章「訣愛戰場」則描寫冷酷刺客女魃與夸父墜入愛河，在愛與生存間拉扯，並結合盤古神斧、后羿金箭等傳說元素，呈現壯闊的戰爭場面。第3章「月之祭典」展現舞蹈與音樂交織的祭典氛圍，刻劃女魃獻祭自身換取太陽回歸的關鍵抉擇。最終章「日出昇龍」則象徵黑夜後的重生，夸父吞下愛人化作的烈火點亮大地生機，喚醒象徵永恆信念的火龍。

北市文化局表示，演出不只是特技展示，更希望透過火舞藝術傳達台灣精神。製作團隊匯聚了執行導演高恆怡、道具設計劉育昇、音樂設計劉佳瑩等各界菁英，並特邀陳萱丞、黃笙耘及普門樂團共同參與。

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