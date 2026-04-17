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藝文 > 藝起享享 > 看表演

帶上你的舞蹈護照走進艋舺街區 70場節目3天密集呈現

2026/04/17 23:09

艋舺國際舞蹈節開幕。（曉劇場提供）艋舺國際舞蹈節開幕。（曉劇場提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由曉劇場舉辦的2026年艋舺國際舞蹈節（Want to Dance Festival），今（17日）晚在萬座曉劇場揭幕。將自即日起至19日，連結萬華15個場地，推出超過70場節目，類型涵蓋現代舞、肢體劇場、馬戲和雜技等，觀眾可在充滿歷史人文風景的艋舺，攜帶舞蹈護照到各個非典型的表演空間觀賞。

策展人鍾伯淵表示，艋舺國際舞蹈節邁入第8年，從初始僅有 Open Call 項目，邀集藝術家在萬華各地起舞，逐步發展為涵蓋多元創作面向的展演平台，也持續與藝術家對話，關切在艋舺之後藝術家的發展進程，今年更以「昇華」為主題，探看舞蹈創作的新發與永續，希望能持續呼應春天乘艋舺探尋藝術萌發。

2026艋舺國際舞蹈節包含公開徵選單元（Open Call Program）及打開國際單元（Open International Program）徵集來自國內外的創作團隊，最終有來自日本、多哥、西班牙、印尼、俄羅斯各地及台灣團隊共計30組參與。

Chara Kotsali做為Aerowaves歐洲舞蹈網絡平台年度20大值得關注的新銳編舞家，帶來新作《IT’S THE END OF THE AMUSEMENT PHASE》 ，以聲音與詩作為創作材料，試圖書寫屬於當代的情感歷史。（曉劇場提供）Chara Kotsali做為Aerowaves歐洲舞蹈網絡平台年度20大值得關注的新銳編舞家，帶來新作《IT’S THE END OF THE AMUSEMENT PHASE》 ，以聲音與詩作為創作材料，試圖書寫屬於當代的情感歷史。（曉劇場提供）

今年國際交流單元（Exchange Program）延續2025年獲評審青睞之5組國內編舞家作品，包含郭爵愷（身體不止）、曾靖恩、蔡宏義（優尼客當代馬戲團）、黃至嘉（蓺術遊牧）、Vir Torres以及舞躍大地舞蹈創作比賽銀牌獎得主徐尉庭，將在舞蹈節期間推薦給長期與艋舺國際舞蹈節合作之國際策展人，媒合與推薦下一站的演出機會。

另增加特邀演出，邀請2025年開幕編舞家Chara Kotsali回台，帶來新作《IT’S THE END OF THE AMUSEMENT PHASE》 聚焦於舞動的身體，並以聲音與詩作為創作材料，試圖書寫屬於當代的情感歷史。

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