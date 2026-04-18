自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

借張國榮曲名接住城市情緒！張婉雯《有心人》凝視香港劇變下的日常縫隙

2026/04/18 09:00

《有心人》張婉雯著，二十張出版。（記者董柏廷攝）《有心人》張婉雯著，二十張出版。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕香港小說家張婉雯在《有心人》裡收錄13篇短篇小說，寫作時間跨越十一年，每篇都像在不同年份放置一個焦點，凝視香港在劇變年代裡的日常縫隙。篇名多借用香港已故歌手張國榮的歌曲，故事並不以曲名本身立意，而是將熟悉的曲名視為城市記憶的切片，作為故事的入口，藉此接住人物的情緒與命運。

張婉雯多以寫實見長，作品則更靠近人物內在，在看似平淡的日常中捕捉拉扯。故事裡的人物類型多元：屋邨裡被鄰里誤解的女子、因抗拒戴口罩而難以與外界溝通的獸醫、房間裡悶著苦痛的學生、在情感與責任間反覆試探的愛侶、病床旁耗盡心力的家屬……他們沒有龐大的遭遇，卻以相似的方式承受著城市的重量。張婉雯的敘述位置始終後退，以一種近小津安二郎的視角觀察人物，慢慢接近人物的卑微、怯懦、安適、寬容、困惑、遲疑、脆弱與偶爾的柔軟。其不追求戲劇性，也不刻意營造寓言式高度，而是在反覆推移的日常裡，讓讀者聽見城市內部的細微斷裂。

張婉雯擅長從細節切入，保持日常頻率，以緩慢的步調描出人物被時代推著走的感受。書中人物大多安穩地存在於自己的生活小半徑之中，沒有拔高，也不多加評判。那些看似微小的猶疑、退縮、忍耐與偶爾的柔軟，正是構成城市真實度的底層質地，像一首在城市邊緣輕哼的一支曲子，旋律淡了，但仍帶著一點亮光。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中