借張國榮曲名接住城市情緒！張婉雯《有心人》凝視香港劇變下的日常縫隙

《有心人》張婉雯著，二十張出版。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕香港小說家張婉雯在《有心人》裡收錄13篇短篇小說，寫作時間跨越十一年，每篇都像在不同年份放置一個焦點，凝視香港在劇變年代裡的日常縫隙。篇名多借用香港已故歌手張國榮的歌曲，故事並不以曲名本身立意，而是將熟悉的曲名視為城市記憶的切片，作為故事的入口，藉此接住人物的情緒與命運。

張婉雯多以寫實見長，作品則更靠近人物內在，在看似平淡的日常中捕捉拉扯。故事裡的人物類型多元：屋邨裡被鄰里誤解的女子、因抗拒戴口罩而難以與外界溝通的獸醫、房間裡悶著苦痛的學生、在情感與責任間反覆試探的愛侶、病床旁耗盡心力的家屬……他們沒有龐大的遭遇，卻以相似的方式承受著城市的重量。張婉雯的敘述位置始終後退，以一種近小津安二郎的視角觀察人物，慢慢接近人物的卑微、怯懦、安適、寬容、困惑、遲疑、脆弱與偶爾的柔軟。其不追求戲劇性，也不刻意營造寓言式高度，而是在反覆推移的日常裡，讓讀者聽見城市內部的細微斷裂。

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張婉雯擅長從細節切入，保持日常頻率，以緩慢的步調描出人物被時代推著走的感受。書中人物大多安穩地存在於自己的生活小半徑之中，沒有拔高，也不多加評判。那些看似微小的猶疑、退縮、忍耐與偶爾的柔軟，正是構成城市真實度的底層質地，像一首在城市邊緣輕哼的一支曲子，旋律淡了，但仍帶著一點亮光。

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