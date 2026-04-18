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拒絕公共媒體遭政治勒索 李遠呼籲回歸法治：守住制度絕不妥協

2026/04/18 11:11

文化部長李遠。（資料照，記者方賓照攝）文化部長李遠。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第8屆公共電視董監事審查僵局持續。文化部長李遠今（18）日出席「繪本及圖文書學校開學日」活動時，有媒體針對日前8位在野黨推舉的審查委員集體請辭一事回應提問。李遠表示，已收到立法院函文同意辭職，他並指出，公共媒體的制度核心在於「黨政軍退出」，若要求先進行政黨協商才投票，「聽起來非常荒謬」。他呼籲各界應守住制度，並對公廣集團員工喊話，「要團結、不要擔心」，同時也強調會堅持到最後。

原本應於本週召開的公視董監事審查會議，因8位在野推派委員集體請辭、僅有7位執政黨推舉委員出席，導致會議流會。在野陣營先前發表聲明，要求應先進行「政黨協商」。李遠對此重申，20年前公廣集團成立時，遊戲規則即是由行政院提名、立法院各政黨協商出一組社會公正人士組成審查委員會。他認為，這群人本身即代表社會公正人士，「如果還要回去詢問政黨協商完要投誰，這違背公共媒體的精神。」

針對目前公視總經理請辭、在野黨提案修法規定董事會不能延任，導致重大決策受阻、內部士氣低迷的現狀，李遠表示感到難過。他指出，目前在野黨立委一方面修法不讓原董事會延任，另一方面又擱置新任人選的產出，「這會不會推向一個更壞的僵局？造成困擾是在野黨立委擱置所致，不能怪文化部。」李遠強調，愈是在破碎、假消息充斥的時代，公共媒體的獨立性就愈重要，正因如此，他必須守住制度，不能妥協。

面對公廣集團基層員工的憂慮，李遠呼籲大家要團結。他回憶自己20年前即加入公廣集團，情感深厚，過去曾兩度經歷長達1000天沒有成立董事會的艱難時期，最終仍守住媒體價值。李遠承諾，下一步會按照步驟，函請行政院再發信給立法院產生新的8個委員，確保制度得以執行與落實。他亦表示，即便處於世事混沌的時刻，「笨蛋就是要在此刻堅持下去」，相信最後的裁判將是人民。

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