台插畫實力驚豔波隆納！入圍人數高居全球第3 李遠推「繪本學校」加碼獎勵助新秀發光

文化部長李遠出席「繪本及圖文書學校」開幕記者會。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部「繪本及圖文書創作新秀獎勵」及其培育計畫「繪本及圖文書學校」，於今（18）日舉行第2屆開學典禮。文化部長李遠親臨現場與30位入選新秀交流，除了分享自身童年畫牆壁的創作原點，更宣布台灣首屆「金繪獎」將於4月23日盛大舉行。李遠表示，過去繪本常被視為金鼎獎下的附屬品，如今文化部建立完整的「生態鏈」獎勵制度，從創作、出版到行銷給予全面支持。

文化部長李遠致詞時提到，他身為創作者，來到文化部後便積極盤點獎勵政策，發現繪本長期缺乏獨立的國家級獎項。他表示，「漫畫有金漫獎已經20多年，但一直沒有金繪獎。」今年正式啟動的第1屆金繪獎，不僅是台灣繪本史的新里程碑，同時在松山文創園區也將辦理一系列回顧活動，讓大眾看見台灣繪本的歷史深度。李遠強調，台灣繪本面臨少子化與國際市場競爭的雙重壓力，文化部必須直接補助到出版社與創作者，並協助翻譯行銷，才能讓在地創作能量爆發。

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針對產業現況，李遠指出台灣繪本在國際上展現強勁實力。在剛結束的波隆那書展中，台灣共228本作品、35家出版社參加，6位創作者入圍，入圍插畫獎的人數高居世界第3名，僅次於南韓與日本。他提到，入圍的6名創作者之一黃翊，即是「繪本及圖文書學校」第1屆的同學。

此外，同為第1屆新秀謝于安的作品《媽媽手》，尚未在台出版便已與企鵝蘭登書屋簽約，賣出全球英文版權，並將由國際知名的企鵝蘭登書屋發行；本屆錄取的30人中，更有10位是去年未入選但堅持參與課程的學員，顯示「繪本學校」的培育機制已發揮實質效果。

李遠更分享，他曾與旅美擔任教授的弟弟在夏天對坐畫圖的往事，稱那是人生中最快樂的時光。他勉勵在場新秀，創作應保持快樂的本心，「不要因為各種壓力，把原本快樂的事情變成不快樂。」

除了獎勵新秀，文化部亦透過修正「公共出借權」制度，擴大圖書館借閱回饋金範圍至全台，確保資深與新進創作者都能從閱讀循環中獲得回收。文化部表示，第2屆繪本學校將加碼項目，安排專業導師陪伴創作，並規劃於9月兒少國際書展期間邀請國際編輯與作家進行交流，目標是帶領台灣繪本產業趕上南韓與日本的發展規模。詳詢文化部官網。

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