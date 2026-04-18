大玩雲朵裝置藝術！「清眷森活藝術節」熱鬧開幕 展期至5/10

「清眷森活藝術節」熱鬧開幕。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕「清眷森活藝術節」今年邁入第6年，今年以「說故事的風」為主題，即日起至5月10日在清水眷村文化園區登場，今日開幕，規畫一系列裝置藝術、表演、市集與手作體驗活動，重新形塑兼具人文底蘊、自然意象與環保理念的眷村慢活空間。

遊客在「微風輕舞」裝置藝術拍照。（記者張軒哲攝）

清水眷村文化園區擁有稻田、小森林、史前遺址等豐富的生態環境，加上錯落空間與幽靜趣味的巷弄，散發出獨特的人文及自然風味。

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台中市文化局長陳佳君表示，森活節就是希望將藝術連結在地，讓空間景觀更漂亮，今年清眷森活藝術節以海線最具代表性的自然元素「風」為主軸，讓風成為連結自然地景與人文記憶的媒介，並融入環境永續精神，將風的聲音、形狀、味道具象化，不止吹動藝術的想像，也吹開大家回憶的篇章。

「清眷森活藝術節」以風為主題，規畫雲朵裝置藝術。（記者張軒哲攝）

今年「清眷森活藝術節」戶外創意裝置有「微風輕舞」、「清風雲朵」、「晾情詩韻」、「風遊喵蹤」、「喵影球動」、「風伴蝶舞」，吸引遊客與雲朵裝置藝術拍照，場面熱鬧。

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