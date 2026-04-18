自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

大玩雲朵裝置藝術！「清眷森活藝術節」熱鬧開幕 展期至5/10

2026/04/18 12:51

「清眷森活藝術節」熱鬧開幕。（記者張軒哲攝）「清眷森活藝術節」熱鬧開幕。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕「清眷森活藝術節」今年邁入第6年，今年以「說故事的風」為主題，即日起至5月10日在清水眷村文化園區登場，今日開幕，規畫一系列裝置藝術、表演、市集與手作體驗活動，重新形塑兼具人文底蘊、自然意象與環保理念的眷村慢活空間。

遊客在「微風輕舞」裝置藝術拍照。（記者張軒哲攝）遊客在「微風輕舞」裝置藝術拍照。（記者張軒哲攝）

清水眷村文化園區擁有稻田、小森林、史前遺址等豐富的生態環境，加上錯落空間與幽靜趣味的巷弄，散發出獨特的人文及自然風味。

台中市文化局長陳佳君表示，森活節就是希望將藝術連結在地，讓空間景觀更漂亮，今年清眷森活藝術節以海線最具代表性的自然元素「風」為主軸，讓風成為連結自然地景與人文記憶的媒介，並融入環境永續精神，將風的聲音、形狀、味道具象化，不止吹動藝術的想像，也吹開大家回憶的篇章。

「清眷森活藝術節」以風為主題，規畫雲朵裝置藝術。（記者張軒哲攝）「清眷森活藝術節」以風為主題，規畫雲朵裝置藝術。（記者張軒哲攝）

今年「清眷森活藝術節」戶外創意裝置有「微風輕舞」、「清風雲朵」、「晾情詩韻」、「風遊喵蹤」、「喵影球動」、「風伴蝶舞」，吸引遊客與雲朵裝置藝術拍照，場面熱鬧。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中