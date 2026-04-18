戲曲回巢 明華園戲劇總團進駐台南「戲巢藝術館」今盛大開幕

「戲巢」今日開幕，明華園帶來《百仙齊賀》經典演出。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕在明華園戲劇總團回歸發源地的腳步下，台南迎來全新藝文地標「戲巢藝術館」。這座由原台南舉重館舊場館轉型而成的文化空間，今（18）日開幕大爆棚，並於週末舉辦慶典，象徵傳統戲曲與當代城市文化的再度交會。

「戲巢」今日開幕大爆棚，吸引戲迷熱烈參與。（記者洪瑞琴攝）

開幕活動由南市副市長葉澤山、姜淋煌、立委陳亭妃，以及團長陳勝福等人共同出席見證。現場由明華園經典劇碼「百仙齊賀」揭開序幕，並結合九天民俗技藝團帶來「氣吞天下」震撼鼓陣，為創新場域注入熱鬧而隆重的開場氣氛。

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戲巢今日開幕，明華園「仙女」美麗迎賓。（記者洪瑞琴攝）

葉澤山致詞表示，「巢」不僅是承載的空間，更象徵孕育與成長，期待戲巢藝術館成為戲曲文化扎根與發展的起點，讓更多年輕世代在此初次接觸戲曲、受到感動。

「戲巢」今日盛大開幕，各界賓客見證祝福。（記者洪瑞琴攝）

陳勝福表示，未來戲巢藝術館將肩負空間營運、教育推廣與文化觀光三大任務，並作為人才培育的重要基地，系統性推動歌仔戲傳習，吸引更多年輕世代投入，為傳統文化注入新動能。

「戲巢」展示明華園歷來經典公演歷史，吸引民眾參觀。（記者洪瑞琴攝）

「戲巢藝術館」前身為台南舉重館，市府自2020年推動委外營運，並於2021年投入近1200萬元進行耐震補強，在疫情期間與營運團隊協力完成整建，成功將閒置空間轉型為具展演、教育與傳承功能的藝文基地。

「戲巢」展示當家花旦孫翠鳳扮穿過的戲服。圖為蓬萊仙島的戲服。（記者洪瑞琴攝）

創立於1929年的明華園戲劇總團，是台灣最具代表性的歌仔戲團之一，從廟埕野台走向國家級劇場，並長年活躍國際舞台，持續推動傳統戲曲創新與文化交流。執行長陳昭賢表示，此次進駐戲巢藝術館，不僅回到創團起點，更象徵百年戲脈在地延續、重新扎根。

「戲巢」展示珍貴歷史畫面。（記者洪瑞琴攝）

場館規劃以「展演、教育、體驗」為核心，打造「看戲、學戲、親近戲」的多功能文化場域，期盼帶動地方藝文發展，提升台南在國際文化舞台的能見度。戲巢藝術館預計5月展開試營運，並於8月1日正式開館啟用，為城市文化再添亮點。

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