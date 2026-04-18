百年戲夢再啟航 陳昭賢承明華園薪火續寫歌仔戲新頁

陳昭賢接棒打造明華園「戲巢藝術館」，任重道遠。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕明華園戲劇團第3代、現任執行長陳昭賢接棒百年傳統藝術責任重大，但也深感榮耀。她回顧家族歷程強調，「明華園唯一不變的傳統，就是持續創新」，從祖父陳明吉創團在日治時期面對打壓，「穿和服、拿武士刀」仍堅持唱歌仔戲，到國民政府時期不能演傳統戲，就「梳著油頭、穿西裝」演出，延續歌仔戲精神，世代都在環境限制中尋求突破。

「戲巢藝術館」今日開幕慶典，執行長陳昭賢全場緊盯控場，神情專注堅定。（記者洪瑞琴攝）

陳昭賢說，父親陳勝福更積極推動改革，甚至嘗試與「元宇宙平台」及串流媒體Netflix等新型娛樂形式對話與競爭，讓歌仔戲在當代找到新的生存與發展空間。她表示，明華園一路走來最重要的是「保留歷史、持續創新」，如今在台南建立新基地，也象徵回到文化根源，讓團隊有一個真正的「家」更感共鳴。

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新據點「戲巢藝術館」以「百戲歸巢」為核心概念，陳昭賢表示，希望讓表演藝術回到發源地台南，不僅延續歌仔戲，也拓展多元劇種與年輕市場，包括親子體驗、觀眾培育與青年演員訓練，並與新媒體合作導入更多互動形式，預計5月30日起，連續7個週末推出系列活動，8月1日正式營運。

賴索托與史瓦帝尼贈送國家級紀念品，見證陳昭賢認真執著推動國際文化交流。（記者洪瑞琴攝）

此外，明華園長年推動文化外交。2014年由陳昭賢率團前往非洲賴索托與史瓦帝尼進行歌仔戲教學與義演，並獲史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世接見，演出所得也用於當地孤兒募款，期間曾獲贈象徵祝福的木雕工藝品。

當家台柱孫翠鳳自2006年起多次赴非洲馬拉威等地推廣歌仔戲，被當地孩童親切稱為「孫媽咪」。而明華園長期累積的「歌仔戲外交」，在推動與延續過程中，陳昭賢積極接棒與規劃國際交流，使這項20年來文化行動逐步成形，成為台灣傳統表演藝術走向國際的重要推手。

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