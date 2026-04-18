歡聚母親節的溫馨饗宴 瓏山林台北中和推出「THE MOMENT,IN BLOOM」餐飲專案

瓏山林台北中和飯店母親節推出「THE MOMENT, IN BLOOM」餐飲企畫，包含母親節桌席和蛋糕。（瓏山林台北中和飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎接5月溫馨月，瓏山林台北中和飯店推出母親節「THE MOMENT, IN BLOOM」餐飲企畫， 以「感受當下好好相聚」為核心概念，推出桌席料理與限定甜點，鎖定家庭聚餐與節日慶祝的需求。

母親節桌席有5人、10人桌席，及包廂專用桌席。（瓏山林台北中和飯店提供）

以經典正統江浙料理廣受饕客喜愛的瓏山林台北中和飯店「紅餐廳」，於5月9、10日午餐、晚餐，共4個餐期推出母親節桌席，有5人及10人桌席，另設包廂專用桌席，首度以江浙料理技法融合西式烹調的層次表現，以中西融合的桌席設計，轉化成驚艷味蕾的優雅風味。 菜色中「琥珀膠原珍粹盅」以佛跳牆為靈感，捨棄傳統油炸工序，改以蟲草花與鮮筍燉煮湯底，搭配銀耳、皂角米、豬腳尖、曼波魚皮與海參等富含膠質食材。主廚推薦菜色「紅酒慢燉豬腱骨」結合西式紅酒燉煮技法，為本次桌席主打料理之一；「義式蕃茄烤時蔬」將經典義大利鄉村風味，化為色彩繽紛、層次豐富的美味體驗。即刻預訂任一桌席，即可於用餐期間無限暢飲熱茶。

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瓏山林台北中和飯店今年母親節推出「BLOOM｜玫瑰荔枝慕斯蛋糕」。（瓏山林台北中和飯店提供）

此外，瓏山林台北中和飯店今年母親節推出 「BLOOM｜玫瑰荔枝慕斯蛋糕」，以花開意象為靈感，用清爽花果風味，替媽媽留下歡慶的甜美記憶。蛋糕外層以南投埔里有機玫瑰製成玫瑰慕斯，呈現柔和玫瑰色調；內餡結合荔枝果泥與荔枝慕斯，搭配輕盈香草戚風蛋糕與荔枝乾，表面點綴青葡萄與藍莓，宛如一座綻放的果實花園，以優雅細緻的視覺與味覺，向媽媽獻上繽紛歡樂的甜美驚喜。不僅適合作為聚餐後的清爽甜點，也非常適合做為母親節歡慶贈禮選擇。蛋糕即日起開放預訂，透過飯店Line@ 加入成為尊瓏會員，可享會員優惠價。

「BLOOM｜玫瑰荔枝慕斯蛋糕」以花開意象為靈感。（瓏山林台北中和飯店提供）

瓏山林台北中和飯店行銷業務總監吳天心表示：「最好的慶祝，是在每一次情感交流中自然流露的溫暖。母親節企畫『THE MOMENT IN BLOOM』用飯店空間承載時間與回憶，讓用餐場景回歸家庭相聚的本質，記錄每一刻相聚時流露的愛意。」為此，5月9、10日午餐、晚餐時段，點用母親節桌席即可體驗飯店提供的 「印卡讚」 即時相片輸出服務，消費者可捕捉母親不經意的笑容、側臉或溫暖眼神，將手機中的數位影像轉化為可觸摸的實體記憶。更多相關內容詳詢瓏山林台北中和飯店官網。

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