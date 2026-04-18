「金織玉葉」雙人展開幕 林欽賢與瑀緹呈現剛柔並濟的生活藝術

林欽賢〈日月之潭〉（左起）、〈金生水〉、〈小米的回憶〉油彩、畫布。2026。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由藝術家林欽賢與瑀緹共同呈獻的「金織玉葉：林欽賢、瑀緹雙人展」，於今（18）日在台北市北投區「佳元織川」接待中心正式開幕。本次展覽不僅呈現林欽賢精湛的寫實油畫技法，亦同步展出瑀緹充滿童話感的藝術創作，展期持續至6月18日。

林欽賢本次展出的新作以金屬為核心語彙，代表作〈金生水〉與〈日月之潭〉充分展現其極致的油畫技法。在〈日月之潭〉中，林欽賢巧妙捕捉日月潭氤氳的水氣，與畫面中的金製品相互呼應，呈現五行對照的哲思，並利用不同色彩創造視覺上的漸層效果。寫實油畫細膩的紋理與溫潤光澤，緩解了金屬材質的冰冷感，為展間注入感性靈魂。此外，現場亦同步展出人物關懷與肖像主題新作，包含〈小米的回憶〉與〈愛芮兒〉，展現藝術家對人性觀察的深刻情感。

請繼續往下閱讀...

瑀緹〈Homage to The Litter Prince〉（左）、〈Homage to Castle in the Sky〉水彩，37x28公分。2026。（記者董柏廷攝）

與林欽賢的剛強質感不同，瑀緹的創作以水彩畫與日本免燒陶為主要素材，營造出溫暖、和煦且富含童話色彩的視覺想像。她的創作靈感多源自經典文學與動畫，如《小王子》、《愛麗絲夢遊仙境》、《白鯨記》以及宮崎駿的影視作品。瑀緹表示，閱讀是她接觸社會與世界的方式，希望透過畫作表現愛與溫暖。其水彩作品色調溫柔，生動描繪出動物與自然間的靈性之美，引領觀眾進入夢境與現實交錯的空間。

此場聯展展現兩位藝術家各異其趣的風格，透過建築空間與藝術精神的對話，將美學養分自然編織進生活理路之中，構築出兼具現代力度與人文溫度的層次感。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法