《大娛樂家》原唱Keala台灣首唱灑淚 喊話觀眾做一事很阿妹

「百老匯星光演唱會」帶人穿梭時空重溫了無數經典劇作的雋永名曲。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕集結國際頂尖卡司的全新製作「百老匯星光演唱會」，全球首演今（18）日在台北流行音樂中心登場，帶觀眾穿梭時空重溫了一齣又一齣經典音樂劇與電影的雋永名曲。尤其電影《大娛樂家》原唱Keala Settle首訪台，親自獻聲演唱多首歌曲，超強渲染力讓全場沸騰，Keala還感性灑淚尖叫，說自己終於第一次來到台灣。

演唱會由百老匯巨星陣容共演《大娛樂家》曲目〈Come Alive〉揭幕，Keala上半場就現身驚喜獻唱經典名曲〈Memory〉，以極具爆發力與情感張力的嗓音深深打動觀眾。Keala對觀眾講話時激動地不斷尖叫，頻頻說謝謝，予人親切又真摯的印象。下半場Keala再度登台領銜演唱《大娛樂家》主題曲〈This Is Me〉，並與所有演出者和唱安可曲〈Can't Stop the Feeling〉。

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Keala開心又激動地說，自己終於第一次來到台灣。（MNA提供）

有別於一般國際明星的套路，Keala不是用力地逼出「大家好」等臨時抱佛腳的中文字，而是以近乎標準的口音大喊「一起唱！」，讓人聯想到阿妹，等到觀眾也唱起來，Keala竟又近乎直覺反應地用中文喊出「對對對」，讓人相當驚艷她的接地氣。

這場演唱會的明星歌手還有《美女與野獸》音樂劇世界首演女主角「Belle」、長期參與《女巫前傳（Wicked）》世界巡演的Mary Kate Morrissey；曾主演《歌劇魅影》貴族「Raoul」的Jay Armstrong Johnson；主演《漢密爾頓》的Jared Dixon；以及活躍於熱門《SIX》音樂劇的Bella Coppola。他們也都在演唱會中重現了自己最擅長的經典代表曲目。吸引滿場各種年齡層的觀眾，為各自心目中的最愛而來，離開時又多了其他最愛。明（19）日下午還有2場，詳詢MNA。

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