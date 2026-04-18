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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

「澎藍心動」熱血迎接花火節 立榮攜手長汎假期打造澎湖祕境新玩法

2026/04/18 22:14

「澎藍心動．跳島祕境遊」結合澎湖國際海上花火節及澎湖特色遊程。（長汎假期提供）「澎藍心動．跳島祕境遊」結合澎湖國際海上花火節及澎湖特色遊程。（長汎假期提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕不論是否去過澎湖，都要讓你怦然心動！立榮航空與長汎假期聯手推出2026年度全新「澎藍心動．跳島祕境遊」澎湖特色行程，跳脫傳統澎湖本島遊程，帶領旅客深入平時較難抵達的東北海小島，開箱目斗嶼、虎井嶼等澎湖祕境，並結合與熱門IP《七龍珠Z》聯名的澎湖國際海上花火節遊程，從白天美到深夜。除了團體遊程之外，長汎旅行社代理品牌「立榮假期」也祭出機加酒95折優惠，讓旅客能更輕鬆地打造專屬的澎湖假期。

澎湖最北端的無人島「目斗嶼」，黑白相間的目斗嶼燈塔。（長汎假期提供）澎湖最北端的無人島「目斗嶼」，黑白相間的目斗嶼燈塔。（長汎假期提供）

長汎假期表示，此次鎖定年輕族群最愛的社群打卡熱點，推出全新「澎藍心動．跳島秘境遊3日」團體行程，直接解鎖澎湖東北海離島新地圖，行程安排前往澎湖最北端的無人島「目斗嶼」，欣賞黑白相間的燈塔跟清澈的果凍海；接著登上曾入選全球10大祕密島嶼的「虎井嶼」，近距離感受離島慢步調與壯闊海景。旅客可在有「台版馬爾地夫」之稱的澎澎灘體驗SUP立槳活動，划向鐵砧嶼的同時，沿途欣賞玄武岩地形與海蝕景觀。餐食部分特別安排西嶼人氣小吃外垵炸粿，讓旅客在跳島行程中同步品味在地海味。

在有「台版馬爾地夫」之稱的澎澎灘體驗SUP立槳活動，划向鐵砧嶼沿途可欣賞玄武岩地形與海蝕景觀。（蠔野人育樂提供）在有「台版馬爾地夫」之稱的澎澎灘體驗SUP立槳活動，划向鐵砧嶼沿途可欣賞玄武岩地形與海蝕景觀。（蠔野人育樂提供）

2026年澎湖國際海上花火節將於5月4日至8月25日登場，今年最受注目的焦點就是悟空、神龍等經典角色將躍上夜空，結合震撼視覺的主題煙火與無人機秀，點亮整個澎湖灣。全島更同步設置《七龍珠Z》大型主題公仔與打卡點，讓整座島嶼化身為動漫迷的朝聖天堂。長汎假期此次也規畫花火觀賞體驗，卡位最震撼的觀賞視角，確保旅客能以最舒服的方式直擊煙火展演，享受這場熱血的夏日祭典。

除了長汎假期精心安排的團體行程，想安排自由行的旅人也可透過「立榮假期」官網，快速搜尋最超值的澎湖「機+酒」組合，台北、台中、嘉義、台南、高雄皆可出發，也同步推出官網限定折扣，結帳時輸入折扣碼「PENJOY26」，即可立享單筆訂單95折優惠，限量200組，數量有限。此外，旅客凡是於官網訂購機加酒方案，上述的跳島祕境行程也可在預訂後一鍵加購，輕鬆打造最適合的澎湖假期。更多相關內容詳詢長汎假期官網。

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