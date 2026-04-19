走進藝術多元視界！台南市文藝作家協會會員聯展 新營開展

〔記者楊金城／台南報導〕台南市文藝作家協會目前在新營文化中心舉辦會員聯展至4月26日，匯集書法、油畫、水墨、刺繡及數位攝影等創作88件，呈現創作者對生活、人文與時代風貌的深刻觀察與詮釋，歡迎民眾走進藝術的多元視界，感受藝術的美好與創作能量。

新營文化中心指出，每件作品都像是一個故事，蘊含創作者獨特的生命經驗與思想情感，也呈現跨領域融合的創新精神，在筆墨與色彩之間，交織出屬於當代社會的人文風景。

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協會理事長陳松德表示，展覽以「多元視界」為主題，象徵創作視角的多樣性與包容性，展現藝術家們如何在傳統與創新中找到平衡，將個人經驗轉化為視覺表達。

聯展的亮點作品，如劉妃真展示〈孔雀〉、〈嫦娥〉刺繡設計，表現得不僅是針線活的工藝，更展現出一種精湛的藝術；陳忠山創作油畫作品〈護國神山張忠謀〉，旨在描繪台積電創辦人張忠謀對台灣科技與經濟的貢獻。

台南市文藝作家協會說，期盼透過藝術分享與對話，深化社會大眾對多元文化與美學價值的理解與共鳴，在藝術的引領下，感受創作所帶來的心靈悸動與美好啟發。

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