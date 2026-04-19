自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

走進藝術多元視界！台南市文藝作家協會會員聯展 新營開展

2026/04/19 10:34

〔記者楊金城／台南報導〕台南市文藝作家協會目前在新營文化中心舉辦會員聯展至4月26日，匯集書法、油畫、水墨、刺繡及數位攝影等創作88件，呈現創作者對生活、人文與時代風貌的深刻觀察與詮釋，歡迎民眾走進藝術的多元視界，感受藝術的美好與創作能量。

新營文化中心指出，每件作品都像是一個故事，蘊含創作者獨特的生命經驗與思想情感，也呈現跨領域融合的創新精神，在筆墨與色彩之間，交織出屬於當代社會的人文風景。

協會理事長陳松德表示，展覽以「多元視界」為主題，象徵創作視角的多樣性與包容性，展現藝術家們如何在傳統與創新中找到平衡，將個人經驗轉化為視覺表達。

聯展的亮點作品，如劉妃真展示〈孔雀〉、〈嫦娥〉刺繡設計，表現得不僅是針線活的工藝，更展現出一種精湛的藝術；陳忠山創作油畫作品〈護國神山張忠謀〉，旨在描繪台積電創辦人張忠謀對台灣科技與經濟的貢獻。

台南市文藝作家協會說，期盼透過藝術分享與對話，深化社會大眾對多元文化與美學價值的理解與共鳴，在藝術的引領下，感受創作所帶來的心靈悸動與美好啟發。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中