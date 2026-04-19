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北埔鄧南光經典攝影作品 日本豐前市即起展出

2026/04/19 12:05

北埔鄉除透過攝影展介紹北埔歷史文化與人文風貌，也在會場外規劃茶席體驗活動。（圖由北埔鄉公所提供）北埔鄉除透過攝影展介紹北埔歷史文化與人文風貌，也在會場外規劃茶席體驗活動。（圖由北埔鄉公所提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣北埔鄉公所應友好的日本福岡縣豐前市之邀，即日起在當地的「求菩提資料館」，舉辦「時代之眼~鄧南光攝影展」，展到5月31日為止，以北埔攝影大師鄧南光的經典作品，向國際呈現台灣庶民生活樣貌與深厚的人文底蘊。

新竹縣北埔鄉跨海到日本豐前市舉辦鄧南光攝影作品展。（圖由北埔鄉公所提供）新竹縣北埔鄉跨海到日本豐前市舉辦鄧南光攝影作品展。（圖由北埔鄉公所提供）

北埔鄉長莊明增說，攝影展的開幕式適逢豐前市年度「石楠花季」，所以現場人潮絡繹、氣氛熱烈。豐前市長、副市長、福岡縣議會議員戶成祥平、豐前市議會議長、以及台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處處長陳銘俊都親自出席。開幕儀式依循日本傳統，舉行了玉串奉奠祈福儀式，他和參訪團一行人也入境隨俗，跟在地民眾一同參與體驗，透過實際參與深化文化理解，展現雙方交流的誠摯情誼與友好關係。

新竹縣北埔鄉跨海到日本豐前市舉辦鄧南光攝影作品展。（圖由北埔鄉公所提供）新竹縣北埔鄉跨海到日本豐前市舉辦鄧南光攝影作品展。（圖由北埔鄉公所提供）

這次交流活動，北埔鄉除透過攝影展介紹北埔歷史文化與人文風貌，也在會場外規劃茶席體驗活動，邀請當地民眾親身感受客庄特有的生活美學與待客文化。現場展示了北埔遠近馳名的膨風茶，同步也推廣北埔近年推出之紅茶品牌「東方韻」，藉由品茗，呈現北埔深厚的茶產業，展現以茶會友的客庄精神。

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