王船文化館「念念之間」開展 引導民眾思考人生抉擇

屏東王船文化館推出「七角頭系列特展」第3檔「念念之間」，聚焦下頭角城隍信仰，展中介紹城隍爺行政體系「二十四司」。（黃郁菁攝，中央社提供 ）

〔中央社〕屏東王船文化館推出七角頭系列特展第3檔「念念之間」，聚焦下頭角城隍信仰；今天開展儀式，東港東福殿城隍爺與二十四司出陣入館見證，透過展覽引導民眾思考人生抉擇。

屏東縣王船文化館全新特展「念念之間」今天開展，廟方隊伍一早從東港東福殿城隍廟出發，行至王船文化館後，由二十四司老爺先行入館巡視，彷彿重現迎王期間場景，為文化館「看頭看尾」。

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屏東縣王船文化館「念念之間」特展揭幕，縣長周春米（1排左5）、民進黨立委徐富癸（1排左4）、東福殿城隍廟主委許秋文（1排右5）及東隆宮董監事與七角頭代表等出席，共襄盛舉。（黃郁菁攝，中央社提供 ）

縣長周春米出席並接受媒體聯訪表示，東港有七角頭文化，王船文化館開館至今邁入第3檔展覽，檔檔精彩，此次策展聚焦下頭角所祀奉城隍爺；城隍爺掌管陰間秩序，並設有二十四司分掌各項陰間事務，透過展覽引導民眾思考人生抉擇，相信能帶來不同層面體悟與省思。

策展人方智弘表示，東港信仰文化並非抽象存在，而是長時間累積於生活中，從迎王祭典到日常行為，信仰始終影響人們選擇；透過空間與敘事設計，能讓觀者從文化理解走向內在感受，展開自我對話與反思。

下頭角轎班促進會理事長陳坤富表示，下頭角城隍信仰深厚，早期城隍千秋日熱鬧如「東港小迎王」，家家戶戶宴請親友；1952年起城隍爺指示，由在地青年裝扮「二十四司」參與迎王祭典，成為地方榮耀並延續至今；過去多見於廟會或迎王祭典的陣頭文化，如今走入展間，樂見透過展覽，傳承並推廣城隍信仰，引導人心向善。

屏東縣政府文化處指出，縣府攜手東港東福殿城隍廟與下頭角在地團體共同策劃，整體動線以「由外而內」為設計主軸，觀眾自入口即面臨選擇，象徵日常生活中價值判斷；隨著動線推進，逐步理解東港城隍信仰文化脈絡，並透過人物故事與地方敘事，看見信仰如何在生活中被實踐與延續。展期即日起至7月19日。

文化處說明，二十四司為城隍爺行政體系，象徵陰司審判與人間秩序，制度源自古代官制六部，吏、戶、禮、兵、刑、工，再分四司而成；東福殿城隍廟二十四司因參與東港迎王祭典而發展為現今陣頭規模，並持續參與3年1科迎王平安祭典，深植地方記憶。

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